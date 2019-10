Distendido y entre selfies, Alberto llegó a Santa Fe para el duelo con Macri

Acompañado por asesores, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, viajó esta mañana del 13 de octubre hacia la ciudad de Santa Fe para participar del debate que se realizará esta noche en la Universidad Nacional del Litoral. En Aeroparque el candidato kirchnerista se prestó a varias selfies que le pidieron y apenas llegado a la capital santafesina se mostró distendido, señalando "no me preparé para nada, tengo 40 años de política, si no sé debatir estoy en un problema".

Fernández recorrió las instalaciones de la Universidad del Litoral, saludó a algunos seguidores y se refirió a la situación de Ecuador, considerándolo "un tema muy preocupante, que muestra lo que pasa cuando el Fondo Monetario Internacional se mete en los Estados". En este sentido, Fernández aclaró que, para él, "la marea humana que viene no tiene que ver con planes desestabilizadores, es solo gente que está muy enojada".

Debido los problemas climáticos que complicaron a las aerolíneas desde el viernes, Fernández viajó primero hasta la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, y de allí se trasladó por tierra hasta Santa Fe. El exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner viajó encuentra acompañado por integrantes de su equipo de campaña, entre ellos, Santiago Cafiero y Juan Pablo Biondi, y el diputado Eduardo 'Wado' De Pedro.

El candidato del Frente de Todos será uno de los seis aspirantes a la Casa Rosada que responderá las preguntas de los moderadores en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Según está previsto, el debate comenzará a las 21.00 y Fernández será el quinto candidato en ser presentado: subirá al escenario después del presidente Mauricio Macri; José Luis Espert , por Despertar; Juan José Gómez Centurión, del Frente NOS, y Roberto Lavagna por Consenso Federal.

A la espera del debate presidencial, Lavagna pidió la "máxima transparencia" posible

Luego se ubicará el último atril (de izquierda a derecha en la pantalla del televidente) el diputado Nicolás Del Caño, que encabeza la fórmula del Frente de Izquierda Unidad. En esta ocasión, los candidatos deberán hablar sobre política internacional; economía y finanzas; derechos humanos, diversidad y género, y educación y salud.

Entre las reglas estipuladas para los dos debates, se destaca que lo único que podrán tener los candidatos sobre el atril serán hojas en blanco, una lapicera y la rutina del programa, por lo que quedan excluidos los apuntes de ayuda, documentos y teléfonos. Sólo un selecto grupo de asesores podrá acercarse a los distintos postulantes en los 24 minutos minutos que, sumados, duran los dos intervalos.

DR/H.B.