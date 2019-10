Semana de protestas en la Ciudad: habrá cortes de taxistas y organizaciones sociales

Esta semana estará cargada de protestas en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, este martes los taxistas volverán a manifestarse contra las aplicaciones móviles de Uber y Cabify y advierten que aplicarán la misma modalidad en jueves, ya que permanecen en estado de asambleas permanentes. Por otro lado, el sector duro de las organizaciones sociales volverá a marchar también este jueves al Ministerio de Desarrollo Social para denunciar un "incumplimiento de la ley de Emergencia Alimentaria" por parte del Gobierno.

Las organizaciones se concentrarán ese día, desde las 10:00, en la esquina de Independencia y 9 de Julio para luego dirigirse a la sede de la cartera que dirige Carolina Staney. La protesta será encabezada por el Polo Obrero y la facción de Barrios de Pie que lidera Silvia Saravia, ante la "falta de convocatoria al diálogo".

Estas agrupaciones aseguran que el Gobierno "ni siquiera está cumpliendo con la ley votada en el Congreso porque no están llegando los alimentos a los comedores".

Taxistas porteños realizarán marchas y cortes por tres días en la Ciudad

En cuanto a los taxistas liderados por Omar Viviani, continuarán la serie de reclamos que comenzaron el jueves pasado por la misma causa que protestan desde hace varios años: el uso de las plataformas de Uber y Cabify, que, según los manifestantes, "hay más de 25 mil vehículos ofreciendo servicios irregulares", lo que provoca "la pérdida de unos 10 mil puestos de trabajo y la quiebra de 90 empresas familiares". Ante esa situación, el gremio reclama condiciones "justas" de trabajo y competencia.

"Ellos (por las autoridades nacionales) dicen que recién el 20% de la comida va a llegar en octubre y pasaría el otro 30% en noviembre o diciembre, lo cual nos parece una barbaridad que se estire tanto algo que se puede solucionar con logística", explicó a la agencia NA Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

Por otra parte, el dirigente aseguró que el Gobierno "ha dado de baja muchos planes de empleo" porque "hubo compañeros que consiguieron trabajo".

"Es lógico que lo hagan, pero nosotros les decimos que ese mismo puesto, sin modificar el presupuesto, se puede destinar otra persona, y no lo hacen. Se quedan con la plata de ese plan", precisó.

Si bien aclaró que no se va "a hablar de un acampe, para que después Stanley no diga que la extorsionan", Belliboni adelantó que "si la situación no se soluciona, no se descarta ninguna medida".

En este sentido, detalló que la semana próxima, las organizaciones sociales van a mantener una asamblea nacional para votar un plan de lucha que incluya nuevas protestas.

J.D. / C. P.