Para Sergio Berni la cuarentena "terminó": "Se abrió en el momento de mayor contagio"

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se diferenció de quienes defienden una "salud a la vieja usanza" y manifestó que está a favor de una "cuarentena cíclica, no de manera permanente".

“Es indiscutible que la cuarentena ha servido ya que ha permitido tener una provincia con el 85 % de los distritos con actividad prácticamente plena y 4 millones de habitantes están sin circulación viral” aunque "en el Conurbano es mucho es más complejo", dijo el funcionario bonaerense al ser entrevistado en el programa Animales Sueltos.

En el AMBA la actividad "se abrió en el momento en que mayor contagio hay", reconoció y agregó: La cuarentena hoy se terminó, no hay cuarentena. La cuarentena es una situación excepcional que tiene que ver con alejarse para sí y para terceros de la posibilidad de contagios. En la medida en que se va a abriendo, obviamente cuarentena no hay, desde el punto de vista técnico".

Berni trazó un paralelismo "entre los que piensan la salud a la vieja usanza, y definen a la salud como ausencia de enfermedad, sólo preocupados por los contagios y los que tenemos una mirada más moderna, el estado completo de bienestar físico, psíquico y social". "No se tomó en cuenta el valor psíquico" del aislamiento, criticó. "No hablo de flexibilizar, tengo una mirada distinta, que no es ni mejor ni peor. Estoy totalmente convencido de que la cuarentena debe ser de manera cíclica, no de manera permanente. A esta escala de contagios hay que usar tecnología e información con datos personales", dijo el ministro.

Inseguridad, "enfermedad endémica"

Refiriéndose a la inseguridad en la provincia, Berni dijo que se trata de una “enfermedad endémica” que “mata tanto o más que el coronavirus”.

Berni reconoce que hubo “un aumento desde el piso que tocó las estadísticas criminales” ya que “desde que empezó la cuarentena hubo un descenso abrupto y levemente empieza a tomar su ritmo”. “Es claro que el delito empieza a tomar su ritmo habitual. Pero esta crisis sanitaria pone la crisis económica y creo que nadie puede discutir la relación que existe no solamente en pobreza sino en desigualdad y delito”, argumentó.

El funcionario aseguró que en septiembre se verán “los coletazos fuertes que ha dejado esta crisis sanitaria”. “Pasamos por una crisis de Justicia. Tiene que ver con si funciona o no. Tenemos una grave crisis en la Justicia funciona mal, sin elementos y desordenada. Mira más los derechos de los delincuente que de la ciudadanía en común”, agregó.

DS