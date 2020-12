Sergio Berni: "No creo que la Policía de la Ciudad sea violenta"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se volvió a distanciar de su par a nivel nacional Sabina Frederic por sus críticas al Gobierno porteño por los incidentes en el velatorio de Diego Maradona. "No creo que la Policía de la Ciudad sea violenta", afirmó y agregó que "cuando hay un delito, la Policía tiene que actuar, luego veremos si actuó mal o bien".

Tras los incidentes que se observaron en Casa Rosada y en las inmediaciones en medio del multitudinario velorio del ídolo argentino, el Gobierno nacional salió a cuestionar el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno porteño acusó de "politizar" la situación.

Por su lado, Berni volvió a mostrar sus diferencias con Frederic y defendió el accionar de la policía porteña. "No creo que la Policía de la Ciudad sea violenta. Tiene un componente muy fuerte de lo que heredó de las fuerzas federales. La gran parte de la policía de la Ciudad viene de Gendarmería, Prefectura, que buscaron mayor pago económico, los sueldos de la Policía de la Ciudad son más altos y con otras cargas horarias. No comparto la denuncia que hizo el Gobierno Nacional", expresó en diálogo con Intratables en América TV.

"A nadie le gusta ver a la policía con la escopeta en la mano, pero si queremos darle autoridad a la Policía, no podemos andar con idas y venidas, que hay que reprimir o no. Cuando hay un delito, la Policía tiene que actuar. Luego veremos si actuó mal o bien. Un operativo policial puede salir bien o mal", expresó.

Mientras Frederic se pelea con Santilli, Berni se enorgullece: "Un honor escoltarle hacia la eternidad"

En esa línea, siguió: "Lo peor que hay es no hacer, prefiero equivocarme a no hacer. Me parece mal que dos ministros se peleen quién dio la orden de reprimir, era claro que debían actuar. Cuando desalojamos Guernica, debíamos actuar, no se puede no actuar. No podemos seguir así, trabajar con incertidumbre, hasta casi psicopática".

"Me ha pasado con los cortes en Panamericana, se desaloja y dicen... brutal represión, tenemos que tener visión de futuro y abordar la seguridad. No hay que ideologizar la Seguridad, hace 5 años que discutimos las Taser o Chocobar. Chocobar es el ejemplo de la no formación pero no salió a matar. La intervención fue correcta pero hizo abuso de legítima defensa", afirmó.

Respuesta porteña: "¿Quisieron armar una fiesta popular, ahora salió mal y la culpa es de Larreta?"

En cuanto al operativo de seguridad en el velorio de Maradona, manifestó: "No me corresponde opinar sobre el accionar en seguridad. Yo hubiera preferido que el velatorio de Maradona se hiciera en un club, tener la garantía que dure 24 horas o dos días y no el corto tiempo que duró".

"Cuando hay un delito, la policía debe actuar. Pedirle a la Policía que no reprima cuando hay un delito, me parece que debe haber coincidencia qué sociedad queremos y con qué valores queremos que nos representen las autoridades. Entiendo que la palabra represión está ligada a un pasado trágico, pero guste o no, tengo que dar seguridad, porque repudie el pasado, me haga el distraído para brindar seguridad", concluyó.

EuDr / ds