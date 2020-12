Berni pidió bajar la edad de imputabilidad: "La ley Penal Juvenil es arcaica"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió este miércoles 9 de diciembre al crimen en el barrio porteño de Retiro donde un joven de 15 años asesinó de un disparo en el cuello a un ciudadano armenio para robarle la bicicleta y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Entrevistado por A24, el funcionario bonaerense se volvió a diferenciar de la postura de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien afirmó: "No debemos estigmatizar".

"Es un problema ideológico. Nadie estigmatiza a nadie. Nadie estigmatiza a los pobres. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Hay que encontrar una solución a un problema estructural. La ley penal juvenil es arcaica. Victimizar al victimario es una falacia", expresó Sergio Berni.

Sergio Berni: "Sabina Frederic dice cosas que a nosotros nos cuesta entender"

En esa línea, continuó: "Cada ministro tiene la responsabilidad de su territorio, como Nación no tiene responsabilidad territorial puede decir lo que piensa, pero el resultado se construye con lo que plantee cada gobernador".

"La pena no es la solución, hay que reeducar. El sistema educativo es la primera alarma cuando un joven entra en el delito. El principal signo de alerta, cuando una familia entra al delito, porque en general son las familias, el principal signo es el abandono escolar, y ¿dónde está el estado?", afirmó.

Asimismo, comentó: "Más allá de la edad de imputabilidad, no podemos desconocer y tenemos que hacernos cargo que un estado falló. Un chico fue detenido 4 veces y terminó matando a una persona, el estado fracasó. Hay un montón de herramientas para prevenir o actuar".

"Estoy convencido que la sociedad evoluciona", dijo y opinó que no bajaría la imputabilidad a una edad específica: "No haría un corte, es algo extremadamente importante para hacer un corte. Un chico de 14 años comprende la criminalidad. Hay que ir caso concreto por caso concreto. Hay chicos de 16 o 17 años que no comprenden por problemas psiquiátricos y otros sí".

Sabina Frederic: "No debemos estigmatizar"

"Muchos chicos son usados para delinquir, amparándose que son inimputables. Los mayores le dan el arma a los menores, los hacen delinquir porque no tiene responsabilidad. Los mayores involucran a los menores pagándoles para que se hagan cargo de un delito porque son inimputables", expresó Berni.

En ese sentido, manifestó: "No podemos bajar la edad de imputabilidad como única solución, es uno de los temas que hay que abordar". "Nadie sale por primera vez a robar un banco o matar una persona. En la Provincia de Buenos Aires entre el 80 y 85% de los delitos graves son personas que reincidieron. Para nuestra Constitución, la cárcel es un sistema de resocialización", agregó.

Por último, concluyó: "Es más marketinero discutir si los radares, o las Taser, pero nadie discute cómo hacemos para poder sacar a la droga a cientos de jóvenes. El menor que cometió un delito es un homicida".

