Sergio Berni respaldó el uso de las taser: "Son necesarias e imprescindibles"

El crimen de Maribel Salazar, la oficial de la Policía de la Ciudad que fue asesinada ayer en la estación de Retiro, reavivó el debate sobre el uso de las pistolas taser. En ese sentido, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se manifestó a favor del uso de este tipo de arma no letal, en sintonía con lo expresado por las autoridades porteñas. "La discusión es totalmente estéril, son necesarias e imprescindibles”, sostuvo. No obstante, lamentó que esta clase de charlas se den luego de esta clase de episodios y señaló que "no llevan a ningún lado".

Al aire de Radio 10, el funcionario analizó el asesinato de la policía a manos de Oscar Gustavo Valdez: "Lo que pasó ayer fue un accidente (...) Nadie puede prever que una persona descompensada que está recibiendo ayuda pueda entrar en un estado de excitación como en el que entró (el asesino de la policía) y que termine en la tragedia que terminó. Después, podemos analizar diferentes circunstancias, pero no creo que haya sido una negligencia bajo ningún punto de vista o una falta de uso de taser"

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense

Sobre el uso de las pistolas eléctricas, Berni expresó: "Me parece una discusión totalmente estéril, inútil, extemporánea y espasmódica, totalmente especulativa. El uso de las taser ya no sé discute más en el mundo y en la Argentina lo discutimos cuando tenemos este tipo de inconvenientes y son discusiones que no llevan a ningún lado".

Y agregó: "Lo que ocurrió fue una desgracia que les pasa todos los hombres y mujeres que portan un arma y que tienen la obligación de velar por los derechos de los ciudadanos. Son los riesgos de una profesión a veces ingrata, mal paga y pocas veces entendida".

Acto seguido, se preguntó: "¿Qué hubiese pasado si esta policía en vez de atender a este delincuente le hubiera apuntado con un arma como prevención?”.

Un debate pendiente

Para Berni, en Argentina aún falta que se discuta el rol de la policía y su accionar: "Debemos dar una discusión que no sea especulativa y sin tintes políticos. Lo de ayer no merece ningún tipo de análisis desde el punto de vista del accionar policial".

"No hay que ser hipócritas. Ayer hubiera pasado lo mismo con un policía o con batallón”, opinó.

Allanaron la casa del asesino de Maribel Salazar, mientras en Retiro homenajearon a la policía

Después de aclarar que para él las taser son imprescindibles, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof espetó: "¿Usted cree que un policía puede estar armado en una estación de subte donde circulan miles de personas al mismo tiempo? (...) El mundo ya debatió las Taser. Es más, nosotros en nuestra formación estamos preparando al policía para la generación que viene de armamento, que ya superó la taser. Discutir hoy la taser me parece, más allá de especulativo, hasta viejo”.

La opinión de los dirigentes opositores

Poco después de ocurrido el hecho, el licenciado ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro, lamentó la muerte de la oficial y lanzó críticas contra el gobierno. "El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes", posteó.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también retomó el mismo argumento: "Nosotros compramos las taser. Gastamos la plata de los argentinos para que la policía tenga protección y proteja al ciudadano, Las metieron en un cajón y no las usaron nunca más", cuestionó.

D’Alessandro lamentó la muerte de la policia y culpó al kirchnerismo por frenar el uso de las pistolas taser

En la mañana de este miércoles, el director del área de Seguridad del Instituto de Políticas Públicas de la CABA, Luis Duacastella, amplió el debate y habló con Gustavo Sylvestre en Radio 10 sobre la portación de armas de fuego en la calle.

"La ley de seguridad pública de la ciudad (NdR: Ley 5.688 que establece el marco general del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) prohíbe la portación del arma solo en manifestaciones, donde hay mucha gente. Esta policía estaba prestando servicios en un lugar de transporte de pasajeros, donde pasan miles de personas. Me pregunto si los que ordenan la prevención habrían pensado en esto", planteó.

Si bien aclaró que bajo el mismo marco la oficial debía cumplir con su deber por la proximidad con el problema que estaba ocurriendo, consideró "innecesario" que la policía porte armas "en todo momento" porque se pone en peligro a terceros y a ellos mismos. "Esto no tiene nada que ver con sustituir un arma de fuego por una TASER", aclaró.