Sesión clave para La Libertad Avanza en el Senado: se discutirán pliegos judiciales y convenios internacionales

El Senado tendrá este jueves 27 de agosto una sesión ordinaria para debatir 67 pliegos judiciales y 5 tratados internacionales promovida por La Libertad Avanza (LLA).

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), los bloques parlamentarios de LLA y los bloques dialoguistas llegaron a un acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria que se hizo por solicitud de la senadora Patricia Bullrich.

En ese encuentro, el presidente del bloque peronista, José Mayans, advirtió que presentará, por lo menos, 10 cuestiones de privilegio y pedidos de apartamento, incluyendo uno para reclamar el debate sobre el endeudamiento que sufren importantes sectores de la sociedad argentina.

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Además de debatir los convenios internacionales y los pliegos judiciales, se aprobarán tres proyectos de ley relacionados a fiestas provinciales e iniciativas de resolución y declaración pedidos por los bloques aliados.

José Mayans

Los pliegos judiciales

Según NA, una de las grandes prioridades del oficialismo es lograr la aprobación de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, ambos postulados para ocupar cargos en la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Esa sala es definida como fundamental porque intervendrá en la revisión de las resoluciones de los tribunales de Comodoro Py relacionados con delitos económicos, corrupción y lavado de dinero. Entre las causas que podrían alcanzar esa instancia se encuentra el caso $Libra, donde están siendo investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

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Además, la Sala I deberá intervenir en expedientes vinculados a denuncias por supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras investigaciones donde están involucrados funcionarios y exfuncionarios.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola

Bertuzzi, quien en la actualidad forma parte de la Cámara Federal porteña, se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para ocupar de manera definitiva el cargo que tiene hoy.

Yadarola es juez del fuero Penal Económico y también formó parte de la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura antes de ser escogido por el Poder Ejecutivo para ocupar una de las vacantes.

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Entre los pliegos que La Libertad Avanza quiere aprobar, según NA, también está el de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola

Los acuerdos internacionales

La sesión de este jueves también incluirá la discusión de tratados internacionales, incluyendo el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur; y el tratado con Ucrania sobre Traslado de Personas Sentenciadas.

Según la Agencia Noticias Argentinas, la negociación por estas cuestiones será fundamental para determinar si La Libertad Avanza consigue juntar el número necesario para abrir la sesión del jueves y avanzar con una larga lista de pliegos judiciales.

HM/ff