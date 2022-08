Sigue la bronca entre los apuntados e incluso habrá una denuncia

El “efecto Carrió” promete seguir. Aunque ayer en un almuerzo del PRO se habló de dejar atrás la confrontación con “Lilita”, un grupo de los receptores de sus críticas no quieren dejar pasar las feroces críticas que les dispensó.

En algunos casos vinculadas a presuntos negocios con Sergio Massa, otros a acuerdos políticos a espaldas de Juntos por el Cambio y, en un caso en particular, hasta con su vida personal.

En este marco, uno de los blancos de los ataques fue el ex ministro del Interior y actual diputado por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a quien acusó de tener negocios con una consultora con los gobernadores peronistas. Es una acusación que ya le había hecho en otras oportunidades. Esta vez incluso se metió con la vida privada de Frigerio.

Para el diputado, quien se prepara para competir por la gobernación entrerriana, las últimas declaraciones fueron un límite. Por ello, decidió, por primera vez en su carrera política, iniciar acciones legales contra Carrió. La demanda por daños y perjuicios comenzó a prepararla en las últimas horas y se presentará la semana que viene.

Por su lado, quien sigue bufando es el jefe del bloque del Frente PRO, Cristian Ritondo, quien había sido acusado de encubrir a fiscales y jueces durante la gestión bonaerense. “No tiene idea lo que dice, yo no participaba de esas decisiones”, le dijo a su equipo. Aunque admite su amistad con Massa decidió no iniciarle acciones legales a Carrió pero no le faltaron ganas. No bien escuchó las críticas, por redes sociales, se subió a un tweet de Patricia Bullrich muy crítico de las palabras de la chaqueña.

La embestida contra él generó la bronca de María Eugenia Vidal, quien fue una de las primeras en defenderlo públicamente. La diputada había hablado con “Lilita” una semana antes que empiece el bombardeo verbal. Nunca entendió por qué salió a criticar a su Gobierno y menos a uno de sus hombres más cercanos.

Por su lado, Emilio Monzó también se subió a Bullrich y planteo que trabajó “para formar Cambiemos y seguiré trabajando para que JxC sea una alternativa”. Viene trabajando en el armado de Bullrich.

Con menos enojo, pero en el mismo sentido, Gerardo Morales repudió a “Lilita”: “No vale todo”.