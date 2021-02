Sonia Alesso, de CTERA: "Que las vacunas para los docentes no se usen para otras cuestiones"

El regreso a las clases presenciales sumó una nueva polémica tras el escándalo del “Vacunatorio Vip”. Desde el sector gremial docente, que expresó en reiteradas ocasiones sus reticencias a la vuelta a la escuela en medio de la pandemia de coronavirus, reclamaron que se cuiden las inmunizaciones para los trabajadores del ámbito que, por el momento, no empezaron a recibir las dosis.

Los docentes se encuentran por debajo del personal de salud y los adultos mayores en la lista de prioridad para recibir la vacuna contra el Covid-19 de las autoridades sanitarias. En ese contexto, reclaman que las dosis se distribuyan de forma equitativa y sin preferencias como sucedió con el caso del “Vacunatorio Vip” en el que accedieron a inoculaciones personas a quienes no les correspondía.

El Ministerio de Salud porteño colocó a los docentes en el cuarto grupo de prioridad en materia de vacunación contra el COVID-19, al considerarlos "Personal Estratégico", por detrás del personal de salud, adultos mayores de 70 años y personas que residen en geriátricos u hogares de adultos mayores de la Ciudad (se empezó en una subetapa con los que superan los 80) y las personas de entre 60 a 69 años.

“Le pedimos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires que las vacunas que lleguen para los docentes no sean usadas para otras cuestiones u otros sectores; hay un acuerdo federal que la Ciudad firmó al respecto”, reclamó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA al ser entrevistada en el programa Ahora Dicen, conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino, que se emite por radio Futurock.

“Planteamos la vacunación desde el año pasado, porque es claro que en este momento es lo único que puede frenar el virus y más en las escuelas. Algunos creen que los colegios son lo mismo que un bar o una cervecería, pero no es así, y lo estamos viendo en los lugares donde se abren las escuelas”, indicó Alesso.

Paritaria docente: gremios piden un aumento superior al 30%

El planteo de dar prioridad a los docentes dentro de la campaña de inmunización se dio en el Consejo Federal, en encuentros con el Ministerio de Educación y en una reunión especial con el presidente Alberto Fernández, según precisó la sindicalista. Ayer, miércoles 24 de febrero el Gobierno anunció que se inmunizará a los educadores con el millón de dosis de Sinopharm que llegará desde China. La prioridad estará en más de 450 mil trabajadores que son de educación inicial, especial y primer ciclo de primaria.

Otra de las cuestiones polémicas del regreso a las aulas son, como es habitual en esta época del año con o sin pandemia, las negociaciones paritarias.

“La negociación paritaria no terminó y no me gusta opinar hasta que eso suceda; cuando tengamos una oferta les contaré si nos parece bien o mal, pero falta todavía... Hemos tenido varias reuniones y ojalá tengamos una propuesta, porque en varias provincias empiezan las clases el primero de marzo y también están llevando adelante sus discusiones salariales”, consignó Alesso.

B.D.N.