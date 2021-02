El 17 de febrero empiezan las clases y la vacunación a los docentes aún no arrancó

Con la mirada puesta en el próximo 17 de febrero, cuando se inicie el período de clases con presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, avanza el plan de testeos de docentes y no docentes de las escuelas porteñas, al tiempo que el Ministerio de Salud porteño “ubicó” a los docentes en el cuarto grupo de prioridad en materia de vacunación contra el COVID-19, al considerarlos Personal Estratégico. Se trata del grupo de personas que están en el cuidado y en el contacto directo con la ciudadanía, como por ejemplo, las fuerzas de seguridad.

Según el cronograma de vacunación de la cartera sanitaria porteña, los docentes y el personal auxiliar de las escuelas se ubican detrás del personal de Salud, de los mayores de 70 años, y quienes se encuentran entre los 60 y 69 años.

En este sentido, el propio Fernán Quirós informó este miércoles que la Ciudad ya aplicó al personal de la salud 35.559 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, de las 39.330 que recibió el distrito. En tanto ya fueron aplicadas 20.813 del segundo componente de las 24.300 recibidas. "De todas las vacunas que nos han entregado estamos muy cerca de haber completado la aplicación del grupo de personal sanitario", precisó Quirós, sobre el plan de vacunación en la Ciudad.

“No es esencial que las clases presenciales se inicien con todo el personal docente vacunado. En ningún país del mundo se dio esta situación”, aseguraron a PERFIL, por otra parte, fuentes del Ministerio de Salud porteño. “La Ciudad cuenta con la capacidad necesaria para llegar al próximo 17 con la totalidad del personal docente y no docente testeados. Junto con la vacunación, una vez que estén disponibles, y los testeos sistemáticos cada quince días, será la única forma de mitigar la propagación del virus”, completaron.

En relación con los testeos, hasta ayer se realizaron 2.403 en los tres centros exclusivos para personal docente y no docente de nivel inicial, primario o secundario. De este total acumulado se registraron 11 casos positivos, mientras que 262 testeados, presentaban anticuerpos de Covid-19.

Tal como fue informado, el plan de testeos se realiza en el predio de La Rural (Comuna 14), Palermo, que funcionará de 8 a 20 de lunes a domingos. Allí se podrá hacer el test tanto en forma peatonal como vehicular. En la Usina del Arte (Comuna 4), Agustín Caffarena 1, La Boca, en el horario de lunes a viernes de 9 a 15. También en la Sede Comunal 7 (Av. Rivadavia 7202), del barrio de Flores, que funcionará de 9 a 15 de lunes a viernes.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación e Innovación, señalaron que “la Ciudad tiene la capacidad para testear a los 110 mil docentes y no docentes de las escuelas públicas y privadas del ámbito porteño. Cada centro de testeo tiene la capacidad de ampliar su tención de acuerdo a la demanda de inscriptos en cada uno de ellos. Los docentes y no docentes tienen que sacar turnos, ya que no es obligatorio”.

Qué dicen los sindicatos

Desde algunos sindicatos docentes, en tanto, aseguraron a este portal que “pedimos la apertura de los registros de vacunación tanto para los docentes como para toda la población de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que, teniendo en cuenta el cronograma de entregas de la vacuna, pedimos iniciar las clases presenciales un mes tarde para, al menos, tener la mayor cantidad de docentes vacunados”, señaló Pablo Francisco, Secretario de Condiciones de Condiciones y Medio Ambiente de la Unión de trabajadores de la Educación (UTE). “Más allá de estas situaciones, denunciamos que desde que reabrieron las escuelas, el lunes pasado, no se están entregando los elementos básicos de prevención del coronavirus, como así también que varias escuelas no cuentan con las condiciones de infraestructura necesaria como por ejemplo ventilación adecuada o el mobiliario individual correcto para los alumnos”, agregó.

Respecto al plan de testeos, Francisco señaló que “desde la UTE habíamos pedido que se habilite un centro por cada Comuna, y así evitar el traslado de los docentes y profesores por toda la ciudad. Pero bueno, habilitaron tres, con todo lo que ello implica en materia de traslado”, completó.

Por su parte, desde Ademys, señalaron que “el hecho de que los docentes y no docentes no estén vacunados al inicio de la presencialidad disparará los contagios de Covid-19. Si tan prioritaria es la vuelta a clases presenciales, también lo debe ser la vacunación de los docentes y de los auxiliares, se tiene que vacunar lo más rápido posible”, afirmó de manera contundente Marisabel Grau, Secretaria de Prensa de ese sindicato.