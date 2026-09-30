“Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”: Mayra Mendoza respondió por su vestimenta y cuestionó a la Corte

La diputada bonaerense Mayra Mendoza respondió este miércoles a las críticas que recibió por la ropa que utilizó durante una sesión de la Legislatura provincial y aprovechó la polémica para cuestionar a la Corte Suprema de Justicia por un reciente fallo que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

La dirigente peronista había quedado en el centro de los comentarios en redes sociales ya que, durante la sesión del martes, le tocó izar la bandera argentina y lo hizo luciendo un pantalón deportivo azul y amarillo, poco apropiado para la ocasion.

Ademas, los colores fueron asociados a Boca Juniors y Mendoza reconoció su fanatismo por el club y cuestionó que la discusión se concentrara en su vestimenta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mayra Mendoza defendió a Máximo Kirchner y explicó por qué se viste así

“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, planteó la legisladora en una publicación en redes sociales.

Luego, frente a los cuestionamientos, agregó: “Uso Adidas desde joven. Soy de Boca. ¿Cuál es el delito?”. De esta manera, Mendoza vinculó la polémica personal con el debate abierto a partir de la decisión del máximo tribunal sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.

Qué dijo Mayra Mendoza sobre el fallo de la Corte

La diputada también cuestionó los agravios que recibió a raíz de las imágenes de la sesión y sostuvo que la discusión debería centrarse en las decisiones de los poderes del Estado. “Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el debate sobre su ropa desplazaba otras cuestiones que consideró de mayor relevancia institucional. “La ropa se cambia. Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”, expresó.

El planteo de Mayra Mendoza contra la Corte Suprema se produjo luego de que el máximo tribunal dejara sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

La norma, sancionada en 2011, establecía límites y mecanismos de control para la adquisición, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. El artículo 154 del DNU 70/2023 había dispuesto su derogación.

La Corte Suprema no resolvió en su fallo sobre la constitucionalidad del DNU. La decisión se centró en la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que había iniciado la demanda judicial. Al considerar que la organización no estaba habilitada para accionar en ese caso, el tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal.

Mayra Mendoza admite que el desdoblamiento "salió bien", pero cree que era mejor la elección unificada

Como consecuencia de la resolución, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el Gobierno nacional. La decisión generó además una reacción del peronismo bonaerense, que intentó impulsar un repudio institucional en la Cámara de Diputados provincial, aunque la iniciativa no consiguió los dos tercios necesarios.

Mendoza planteó que la discusión debería centrarse en las consecuencias de las decisiones judiciales y en sus posibles beneficiarios. “Prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, sostuvo.

RG

LT