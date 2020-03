Tercer día de aislamiento: Todo lo que tenés que saber

La Argentina transita el tercer día del aislamiento obligatorio, anunciado esta semana por el presidente Alberto Fernández. Si bien la idea original es mantener la medida hasta el 31 de marzo, nadie descarta que se extienda y, sobre todo, que se endurezcan aún más las medidas para evitar que el virus se propague a tal punto que el país termine lidiando con la pandemia como en Italia donde en las últimas 24 horas murieron 793 personas.



Desde que se confirmó el primer caso positivo de coronavirus Covid-19 en la Argentina, hace 18 días, el sábado se reportaron 67 nuevos contagios, la cifra más alta para una jornada. En total, en el país hubo 225 casos y cuatro muertes. Pero la cifra de contagiados seguramente sea mayor.



A partir de hoy los controles se intensificarán, ya que desde el martes, día en que el Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para denunciar a quienes violen la cuarentena, se recibieron 11.894 llamados. Según el diario La Nación, el aislamiento obligatorio no se terminará el 31 de marzo y el presidente Alberto Fernández analiza prorrogar la cuarentena hasta la primera semana de abril, como mínimo. A las autoridades le sorprendió, además, que en los dos primeros días hubo unas 1500 detenciones por violar la cuarentena. En ese sentido, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien ayer adelantó que la declaración del "estado de sitio no está descartada".



En Casa Rosada señalan que si las medidas adoptadas son efectivas, se espera que haya 250.000 infectados por el virus en las primeras semanas de junio. Según el ministro de Salud, González García, el sistema de salud podría soportar esa cifra: "No es tanto la gravedad de la enfermedad sino la forma en que puede hacer colapsar al sistema de salud, porque además ahí las consecuencias se agudizan. El resultado lo vamos a ver en dos semanas", explicó.





El problema que alerta a las autoridades es que si no se cumplen los lineamientos de la cuarentena que decretó el presidente Fernández, la Argentina no lograría "aplanar la curva" de infecciones, que "superaría los 2,2 millones para el mes de junio", con el inevitable "colapso del sistema de atención" y el consiguiente incremento "exponencial" de muertes, consignó el matutino porteño.



Hasta hoy el Anlis-Malbrán completa unos 120 hisopados diarios -y en ascenso-, en tanto que seis jurisdicciones recibirán el equipamiento, los insumos y la capacitación online para comenzar a analizar las muestras de casos sospechosos. Esas jurisdicciones son la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego. A partir de ese momento, todos descartan que los casos confirmados aumentarán exponencialmente. Por eso es que desde el Gobierno sostienen que el número real de argentinos infectados de Covid-19 podría duplicar o triplicar el conteo actual.



En virtud de tomar medidas que ayuden al aislamiento, las cadenas de supermercados y el sindicato de Comercio acordaron que por la crisis y a partir de hoy restringirán sus horarios para funcionar entre las 7 y las 20, de lunes a domingo, incluyendo los días feriados. Hasta ahora, cada cadena se manejaba con diferentes horarios que abarcaban la franja 7 a 22, 23 o incluso formatos hasta las 24. En fines de semana y feriados, el horario promedio de apertura era de 8.30-9 a 21.30-22.



Italia. La magnitud de las medidas que se ha tomado en la Argentina tienen que ver con lo que sucede en Italia. En el país europeo, en las últimas 24 horas murieron 793 personas, con un total de 4.578 fallecidos, y aumentaron en 4.821 los contagiados, ambos records absoluto al cumplirse un mes de la pestilencia iniciada el 21 de febrero, hace un mes. El país tiene 42.681 personas infectadas, sin contar en el total a los muertos y curados

