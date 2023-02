Tombolini y De Mendiguren, al Congreso a defender la economía

Sergio Massa abandonó el Congreso hace ya un semestre, pero sigue su dinámica muy de cerca. En parte, porque después de casi tres años al frente de la Cámara de Diputados conoce todos los mecanismos y los vicios tanto de los propios como los ajenos, pero también porque necesita que comiencen a convertirse en ley una serie de proyectos que le urgen al Ministerio de Economía.

La novedad de las últimas horas tiene que ver con que el próximo martes el secretario de Comercio, Matías Tombolini, estará en la comisión homónima que comanda la radical Gabriela Lena. Se trata de un encuentro con temario libre, en coincidencia con el día en el que el Indec dará a conocer la cifra de inflación de enero.

La invitación a la comisión se dio al comienzo de su gestión, pero recién se concretará ahora, justamente cuando Massa necesita a sus laderos apuntalando una tarea casi de riesgo que es controlar la inflación. Como es una comisión dirigida por la oposición, en varias oportunidades se escucharon quejas de su presidenta sobre el “ninguneo” que hace el oficialismo sobre ella y la reticencia a girar proyectos de relevancia para ser debatidos, pero esta vez será aprovechada por uno de los funcionarios de Economía para desplegar su estrategia y recibir preguntas, seguramente a la polémica estrategia de control de precios. Allí estarán algunas de las espadas económicas de la oposición, como los radicales Lisandro Nieri y Víctor Hugo Romero, así como la santafesina del PRO Germana Figueroa Casas. Al día siguiente será el turno de otro de los referentes del Frente Renovador que también forma parte del equipo económico del tigrense. José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria, fue invitado el próximo miércoles a la comisión respectiva que preside el entrerriano Marcelo Casaretto. Ante la consulta sobre si la intención era ejercer presión a nivel parlamentario para volver a instalar temas pendientes, Casaretto comentó a PERFIL: “El Congreso tiene que trabajar siempre, la Argentina crece, la industria crece, hay que poner en valor las políticas industriales del Gobierno”.

Se viene una semana agitada para el equipo económico ante la oposición

“Sigo teniendo la mesa tendida. Mandamos la ley de GNL, si la oposición quiere construir un gran acuerdo para que seamos exportadores de gas licuado, bienvenido. Mandamos la ley de hidrógeno, si quieren que Argentina sea un gran jugador del hidrógeno verde, gris o azul, bienvenido. Mandamos la ley de blanqueo, si quieren que Argentina sea frente a Estados Unidos un país serio y quieren construir un gran blindaje a este blanqueo, bienvenido”, dijo hace apenas un mes Massa en una entrevista con PERFIL.

La lista de temas es extensa e involucra otros asuntos, como la iniciativa para avanzar con la autarquía del Indec o el acuerdo con el GAFI para modernizar las políticas de control del lavado de dinero y prevención del terrorismo. El texto sobre el blanqueo ni siquiera ingresó al Congreso pese a que ya está en marcha el acuerdo con los Estados Unidos para el intercambio de información fiscal y los días pasan sin novedades sobre el tratamiento parlamentario. Sobre el acuerdo con el GAFI, hay varios sectores de la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio, interesados en tener un buen vínculo con el organismo internacional con la mira puesta en una posible alternancia en 2023.

Pero a pesar de eso, JxC se mantiene en la intransigencia de no acordar ningún temario hasta que el oficialismo no baje el tratamiento del juicio político a la Corte Suprema, un debate en el que curiosamente el ministro de Economía no abordó ni siquiera al pasar.

