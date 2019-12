Tractorazo light de productores en las provincias más 'díscolas'

por Andrés Fidanza

El ala radical del ruralismo le mostró los dientes a Alberto Fernández. Lo hizo con protestas en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, tres provincias en las que el presidente perdió las elecciones ante Mauricio Macri. Si bien no fueron movidas demasiado masivas ni contaron con el aval oficial de la Mesa de Enlace, la conducción de las entidades agropecuarias tampoco asistió a la cita organizada en Casa Rosada.

El gobierno había convocado a organizaciones gremiales y empresariales para darle mayor impulso al pacto social.

Los tractorazos más visibles se desarrollaron en los bastianes del campo y los agronegocios: la ciudad cordobesa de Bell Ville y Rosario, donde la manifestación llegó al Monumento a la Bandera. Ahí se había realizado en 2008 uno de los actos más importantes en contra de las retenciones dispuestas por el kirchnerismo. ¿Déjà vu histórico, más de once años después? Al momento, no existe punto de comparación con la conflictividad social de aquellos días.

Esta vez, las camionetas y tractores no fueron más de 300. En Bell Ville hubo unos 150 vehículos. Participan tanto productores autoconvocados como algunos ligados a entidades gremiales. “Acompañamos a los productores de Córdoba en la asamblea que están realizando a la vera de la ruta y se encuentran participando dirigentes de nuestra institución y la confederada”, afirmaron desde Confederaciones Rurales Argentinas.

Las bases más cruzadas del ruralismo no confían en la promesa de Fernández, quien había dicho: “De la 125 aprendí. Dos veces no me pasa”. El Presidente recibió a la cúpula de la Mesa de Enlace días atrás. Si bien no hizo concesiones ni promesas demasiado concretas, Fernández buscó mantener un puente amable con los dirigentes, tras haber subido las retenciones a la soja del 24,7% al 30%. Ahora, habilitado por el Congreso, el gobierno quedó habilitado para llegar al 33%. También podría subir del 12% al 15% los derechos en trigo y maíz, entre otros productos.

En Bell Ville, en el cruce de la Ruta Nacional y la Ruta Provincial 3, los productores reclamaron desde la mañana de ayer un recorte del 30% a los gastos de la política. Las quejas sectoriales se mezclaron con las políticas.

Las manifestaciones se replicaron a la tarde en Buenos Aires: en la ciudad de Bragado, en el kilómetro 211 de la Ruta Nacional N° 5, hubo una convocatoria contra el aumento del impuesto inmobiliario rural que impulsó el gobernador Axel Kicillof. Desde Federación Agraria, sin embargo, elogiaron la medida bonaerense. También hubo asambleas en la ciudad entrerriana de Crespo y en la cordobesa Jesús María.

El equipo de Basterra

Luis Basterra completó su equipo y sumó a un representante del Movimiento Evita a cargo de la secretaría de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, quien además integra el Frente Agrario Nacional. A la jefatura del Gabinete va la ingeniera agrónoma Diana Guillén, ex presidenta del Senasa durante el final del gobierno de Cristina Fernández. Carlos Paz estará ahora en ese organismo.

El secretario de Agricultura tiene experiencia en cooperativas: Fernando Echazarreta también fue presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El secretario de Alimentos es Marcelo Alós, mientras que en Mercados Agropecuarios estará Javier Preciado Patiño. Delfo Buchaillot está al frente de la subsecretaría de Agricultura, José María Romero de la Ganadería y Carlos Liberman encabeza la de Pesca.