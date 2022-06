Tras la "tormenta Kulfas", Cristina Kirchner reaparece en un acto con sindicalistas de la CTA

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a aparecer en público el lunes 20 de junio para participar de un plenario de la CTA de los Trabajadores, luego de la tormenta desatada post acto de YPF que culminó en la eyección de Matías Kulfas del gabinete nacional.

"Cristina participará del Plenario de la CTA", resume el título del anuncio que hizo pública la central de los trabajadores, donde anuncia que el marco de la presentación estará trazado por la consigna "Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria".

En una semana caliente por la volubilidad que mostraron los dólares paralelos y a la espera de que el Gobierno Nacional aumente este jueves la tasa de interés como sucedió en Estados Unidos, la vicepresidenta hará una nueva presentación de corte académico pero con alto voltaje político y de análisis coyuntural. Esta vez no estará acompañada por el presidente Alberto Fernández como sucedió en el acto por el centenario de YPF que significó el reencuentro entre ambos, una señal de deshielo que estuvo signada por un silencio sepulcral.

El afiche que convoca al acto de Cristina.

CFK estará, sin embargo, acompañada por dos laderos del kirchner-cristinismo: el secretario general de la CTA y diputado, Hugo Yasky, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. El acto será el lunes a las 16 horas en el Parque La Estación de Avellaneda y habrá un público de al menos 1800 delegados.

El último 10 de junio, Yasky y Ferraresi compartieron un acto de entrega de viviendas Procrear II. Ayer, el líder de la CTA de los Trabajadores arremetió contra la oposición por los movimientos en el mercado financiero. "Los Lacunza y Bullrich de la vida quieren un estallido y empobrecer al pueblo. Por eso alientan una corrida cambiaria, agitan un corralito y promueven un golpe de mercado. Para ellos cuanto peor mejor. Esta gente no tiene vergüenza. Siempre juegan en contra de los argentinos", disparó.

"Yo ya dije que vos tenés la lapicera, ahora te pido que la uses”, fue una de las frases centrales que la ex presidenta la dijo a Alberto Fernández, a pocos metros de él en el escenario de Tecnópolis por los festejos de YPF.

Luego cuestionó el pedido de la famosa chapa laminada que se utilizaría para construir el gasoducto Néstor Kirchner, que sería adquirido por la empresa Techint de Paolo Rocca. La vicepresidenta criticó el uso de dólares por parte del gigante de la construcción para adquirir los materiales importados desde Brasil, donde la propia compañía tiene una máquina para laminar el producto.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández

“No podemos darles USD 200 millones para que se paguen ustedes mismos a una subsidiaria. No les pedimos que pierdan plata. Yo no le pediría algo que como empresaria no haría”, agregó entonces. Kulfas, sentado en primera fila con parte del gabinete, ordenaría luego un off the record que culminaría con su rol como Ministro de Desarrollo. Este miércoles juró su sucesor, Daniel Scioli.

En redes sociales, la última aparición de la Vicepresidenta fue para responderle al dueño del supermercado La Anónima, de Federico Braun, luego de que el empresario dijera jocosamente que con la inflación lo que hace es remarcar precios todos los días. "SINCERAMENTE… Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días", escribió.

