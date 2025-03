Luego de que la fuga de presos se volviera algo cotidiano en la Ciudad de Buenos Aires durante el último año, y a meses de las elecciones legislativas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tomó la determinación de desplazar a Waldo Wolff del ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será reemplazado por Horacio Giménez, ex jefe de la Policía Metropolitana.

La decisión fue confirmada a través de la cuenta de X (ex Twitter) de Macri, quien elogió a Giménez: "No tenemos dudas de que su profundo conocimiento en la materia y su compromiso con el orden serán clave para que Buenos Aires siga siendo una Ciudad segura y ordenada para todos los porteños", sostuvo Macri, quien también dedicó unas pocas palabras al ahora ex funcionario: “Agradezco especialmente a Waldo Wolff por su entrega e incansable trabajo, valoro profundamente su dedicación.

El mensaje de Jorge Macri en X

A su vez, y en el mismo mensaje, el jefe de Gobierno confirmó otros cambios en el equipo de la Ciudad: “Se incorpora Hernán Lombardi como Ministro de Desarrollo Económico, cuya trayectoria en la gestión pública y privada será fundamental para impulsar el crecimiento y la generación de empleo. Además, José Grippo se suma como Secretario de Legal y Técnica, aportando su conocimiento para garantizar una administración transparente y eficiente”. Este último cargo era llevado a cabo por Leticia Montiel, quien también se hará a un costado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Wolff comunicó que "se abre una nueva etapa" en su carrera política. Y es que, si bien ya no formará parte del ministerio, no se alejará de la vida política, sino todo lo contrario. Sus funciones darán un giro de 180 grados en un contexto de elecciones con mira a las legislativas y “se implicará en la campaña para defender al PRO", según sus palabras. Mediante su cuenta de X, le agradeció a los vecinos, a la Policía de la Ciudad y a Jorge y Mauricio Macri.

El mensaje de Wolff en X

En su mensaje, Wolff defendió al equipo del PRO: "Cuando veo los ataques que recibe, las miserias políticas a las que nos enfrentamos, no puedo quedarme de brazos cruzados. Voy a defender al PRO con la misma convicción que lo hice como ministro. En épocas de lealtades líquidas, yo reafirmo mi compromiso con este espacio y lo voy a defender desde donde me toque", aseguró.

Giménez desarrolló gran parte de su carrera en la Policía Federal y en 2011 fue designado como jefe de la Policía Metropolitana, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se retiró con el cargo de superintendente de la Dirección General de Seguridad Interior. Se lo recuerda por la represión en el Hospital de Salud Mental José Tiburcio Borda el 26 de abril de 2013, hecho por el que fue procesado judicialmente.

Cuando se llevó a cabo el operativo para desalojar el Taller Protegido 19, dentro de la institución, Giménez se desempeñaba como jefe de la Metropolitana. La comunidad hospitalaria se opuso enérgicamente, denunciando que detrás de la medida había un intento de privatizar los terrenos públicos, donde el Gobierno de la Ciudad planeaba construir un Centro Cívico. A pesar de la existencia de una orden judicial en contra, la fuerza de seguridad ingresó al hospital de madrugada y demolió el taller. La represión dejó un saldo de 50 heridos, entre ellos trabajadores y un paciente.

Waldo Wolff denunció por espionaje a la candidata de Karina Milei en CABA y ella respondió: "No servís para el cargo"

Fuga de presos: una mancha compleja en el legajo de Wolff

La problemática del escape de delincuentes se intensificó durante el último año. Y sólo en 2025, se registraron 3 fugas y fueron 13 los presos que se escaparon de alcaidías y comisarías porteñas. Además, en 2024 hubo 21 fugas y en 2023, 22 escapes.

Esta serie de eventos trajo no sólo complicaciones a la imagen del gobernador Jorge Macri, sino también enfrentamientos con autoridades de Nación, como la ministra Patricia Bullrich, quien apuntó en varias ocasiones contra su par porteño: “Hay una falta total y absoluta de lealtad en la gestión de Waldo Wolff. Se le escapan presos de una comisaría de la Ciudad, cuidados por la Policía de la Ciudad, y sale a decir ‘yo pongo el pecho, pero estos presos no me corresponden’. Eso está afuera de cualquier parámetro ético de gente que está trabajando para el bien el país. No vale sacarse la responsabilidad de esa manera”, apuntó en declaraciones a Radio Rivadavia el 15 de febrero.

El enfrentamiento entre Bullrich y Wolff había escalado en los últimos días

Pero los dardos provenían de ambos bandos. Wolff se calzó el guante y le respondió a la ministra que “le estaba faltando a la verdad” a todos los argentinos. En esta línea, aseguró que la responsabilidad por la sobrepoblación carcelaria es exclusiva de Nación. De hecho, agregó que el 95 por ciento de los detenidos en comisarías y alcaidías están en esa situación.

"Legalmente son del SPF. No lo digo yo, lo dice la ley y 16 jueces de todas las instancias, que dicen que en la Ciudad no tenemos presos sino detenidos. Nuestra responsabilidad es detener gente y en 48 horas se los tiene que llevar el SPF, que no se los lleva desde 2021", indicó. A su vez, señaló que desde ese año a 2025 los detenidos en 109 lugares de alojamiento "pasaron de 448 a más de 2500".

TC