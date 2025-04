Natalia Denegri, comunicadora y filántropa argentina, fue reconocida en la American Patriots Gala, celebrada en Mar-a-Lago, residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida. Pero la ceremonia no sólo se limitó a su premiación, ya que la empresaria también fue elegida para presentarle a la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, al mandatario argentino, Javier Milei, que también fue distinguido en el evento y a quien ella considera un "líder que desafía el status quo".

Denegri fue reconocida por su labor solidaria y periodística, que incluye el programa Corazones Guerreros y distintas producciones audiovisuales con Trinitus Productions, que han tenido contibuciones sociales de alto impacto. "Recibir este premio es un honor inmenso, sobre todo porque fui distinguida junto a personalidades a las que admiro demasiado como el presidente Trump, el presidente Milei, Kristi Noem y mi querido amigo y gran activista y productor Eduardo Verástegui", señaló la conductora en diálogo con PERFIL.

Natalia Denegri, de embajadora "MAGA" a reunirse con Javier Milei en Mar-a-Lago

Con más de 15 años viviendo en el país norteamericano, la empresaria ya había sido reconocida por su labor humanitaria en distintas ocasiones, un aspecto que la ha llevado a tener relación con la familia Trump. En 2017, época de la primera presidencia del magnate, su ayuda en Puerto Rico y Miami durante los devastadores huracanes Irma y María la llevaron a ser reconocida por el Congreso de EE.UU. y participar de diferentes acciones filantrópicas con integrantes del partido republicano.

"Este reconocimiento no es solo un reflejo de mi trabajo -explica Denegri-, sino también del esfuerzo de todos los que me acompañan en esta lucha por los más vulnerables". Sobre el premio entregado en la gala organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, añadió: "Es un recordatorio de que lo que hacemos importa, que el trabajo filantrópico y la defensa de los derechos humanos son fundamentales”.

En ese sentido, expresó sentirse “profundamente agradecida de ser parte de un evento tan significativo" y se refirió a la manera en la que elige los temas para abordar en sus producciones, por las que ha recibido 43 premios Suncoast Emmys, 28 de ellos de forma individual y los otros 15 compartidos con la producción técnica.

"No es una tarea fácil. Con mi equipo buscamos abordar problemas sociales que tengan un impacto real en la vida de las personas, especialmente en las comunidades vulnerables; mis documentales reflejan historias de injusticia, de sufrimiento, pero también de resistencia y esperanza", dijo.

El encuentro con Javier Milei

Durante la ceremonia, se pudo ver a la conductora junto al Jefe de Estado argentino, su hermana y secretaria General de a Presidencia, Karina Milei, el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Economía, Luis Caputo. Milei recibió el “Lion of Liberty Award” (Premio León de la Libertad) por su liderazgo en políticas económicas liberales.

Acerca del líder libertario, Denegri tiene una opinión concreta: "Es un hombre con una visión clara de lo que Argentina necesita y creo que es la oportunidad que Argentina necesitaba para volver a florecer. En Estados Unidos, la admiración por él es enorme". En ese sentido, relató un hecho curioso que le sucede a menudo: "Algo interesante es que cuando menciono que soy argentina, ya no me hablan de Messi, ahora lo que me dicen es, “¡Viva la libertad, carajo!” o ”¡Afuera!”, refiriéndose a sus frases".

“Desde aquí, lo ven como un líder que está desafiando el status quo y luchando por la soberanía económica de Argentina y de alguna forma del mundo, porque es un referente que traspasa las fronteras”, añadió.

Consultada sobre el vínculo del mandatario nacional con figuras como Trump y Elon Musk, indicó: “Ellos comparten una visión común sobre la libertad, el libre mercado y la necesidad de cuidar cada centavo del contribuyente con un Estado más eficiente, lo cual ha generado una relación cercana con estos líderes. Milei ha logrado posicionarse como un líder en defensa de esos valores, y EE.UU. lo ve como un aliado en la lucha por una economía más libre y próspera”.

En enero pasado, Natalia que desde hace tiempo logró hacer carrera en el país extranjero le entregó dos premios al fundador de La Libertad Avanza: el galardón ‘Titán de la Reforma Económica’ en la Gala Hispánica y el premio ‘Campeón de la Libertad Económica’ durante la Gala 1775. Como presentadora, la periodista destacó el impacto de las reformas de Milei en Argentina y su inspiración a nivel global.

Destacada por su labor periodístico y humanitario

A nivel televisivo, Denegri es famosa por su programa Corazones Guerreros y su trabajo humanitario fue reconocido por su apoyo a comunidades necesitadas. Además de realizar ficciones en cine, también produjo documentales como “Doble Exilio”, “Inocentes” y “Venezuela: La verdad”.

En relación a este trabajo, contó que una de las experiencias que más la marcó fue la misión en La Guajira, Colombia, donde no solo llevó junto a su equipo agua potable a comunidades Wayúu, sino que también construyeron la primera escuela de la región. “Los niños corriendo hacia nosotros pidiendo agua fue algo que nunca voy a olvidar, me hizo tomar consciencia de lo urgente que es ayudar y cómo hay tantas realidades que se desconocen porque quienes las padecen no tienen voz en los medios actuales”, precisó.

“Otra misión que también me impactó profundamente fue cuando evacuamos a más de 300 personas en Puerto Rico después del paso de los huracanes Irma y María. Los llevamos a Miami para que recibieran atención médica, y esa experiencia reforzó aún más mi compromiso con las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”, relató sobre otra de las vivencias que le tocó afrontar.

Además reveló que junto a su hija Nicole también colaboraron con una agrupación que se dedica a asistir a niños víctima de abuso. “Escuchar sus historias y enseñarle a mi hija las distintas realidades que hay me hizo dar cuenta de lo importante que es llevar estas historias a todos para que aprendamos y logremos un cambio positivo”, afirmó Natalia.

En relación a los desafíos a la hora de coordinar misiones humanitarias, remarcó que cada país tiene sus particularidades, con grandes retos culturales y políticos. “Sin embargo, la clave está en colaborar con organizaciones locales e internacionales que te abran puertas y te ayuden a entender mejor la situación del lugar y, sobre todo, rodearte de personas que buscan ser luz en la oscuridad”, sostuvo.

“Cuando todos tiramos para el mismo lado y entendemos el impacto de nuestras acciones en la vida de alguien, todo de alguna forma se acomoda para que suceda”, sumó. A modo de ejemplo, Denegri concluyó: “En Venezuela, la situación política hizo que la ayuda fuera difícil de distribuir, pero logramos encontrar maneras de llegar a quienes más lo necesitaban. A veces no se trata de hacer las cosas a la perfección, sino de adaptarse y hacer lo que se pueda con lo que se tiene”.