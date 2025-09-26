Un fiscal sanjuanino denunció que fue afiliado sin su consentimiento a un partido político

Un fiscal de la provincia de San Juan apareció afiliado a un partido político sin su consentimiento. Se trata de Ignacio Achem, quien actualmente es candidato a Fiscal General de la Corte y que se enteró de su alistamiento a través de un medio de comunicación provincial.

El hecho trascendió luego de que Diario Huarpe publicara los currículums de los aspirantes a la Fiscalía General, a los que accedió a través de la información que le brindó el Consejo de la Magistratura. Para sorpresa Achem, cuando leyó el informe, encontró su nombre vinculado a la afiliación a un partido político.

Rápidamente, el funcionario judicial acudió a la Secretaría Electoral y comprobó que, efectivamente, había sido afiliado al partido Convicción Federal a través de fichas en las que figuraban firmas suyas falsificadas. “Me mostraron una ficha donde hay una firma que yo nunca he usado, que no la reconocí como mía”, explicó el fiscal en diálogo con Canal 13 de San Juan.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Marcelo Orrego define estrategia: su vicegobernador encabezará la lista en San Juan

En ese mismo trámite, el funcionario solicitó su desafiliación, cosa que fue realizada por el organismo electoral. “Lo único que hice es decirle a la Justicia: 'Mire, fíjese y anule eso"' indicó Achem, quien nunca estuvo suscrito a ningún partido.

La Fiscalía General ante la Corte está vacante desde el fallecimiento del doctor Eduardo Quattropani y se encuentra en proceso para ser cubierto. Actualmente, hay 34 candidatos para ese cargo. Consultado por si esta situación podría afectar su postulación a la Fiscalía General, Achem lo rechazó dado que no es un impedimento y, de hecho, varios de los aspirantes están afiliados a distintos partidos.

Quiénes son los principales aportantes del Gobierno: el regreso de “El señor de los barbijos” y empresas ligadas a las denuncias contra PAMI

El partido Convicción Federal está vinculado al actual intendente de la localidad sanjuanina Rawsom, Carlos Munisaga, y en 2023 formó parte del Frente de Todos, de acuerdo a la información presentada ante la Cámara Nacional Electoral.

LM/DCQ

