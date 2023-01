La interna del Frente de Todos no se toma vacaciones. En el momento más caliente del verano que inicia, sube también la temperatura de las disputas de cara a las elecciones de 2023. Es que el "renunciamiento" de Cristina Kirchner a ser candidata fue una patada de tablero que obligó a todo el oficialismo a replantearse los planes para los próximos meses.

El martes 3 de enero PERFIL publicó un artículo que reflejaba la presión de La Cámpora e intendentes para que el gobernador bonaerense Axel Kicillof deje su plan de reelección y compita en una PASO por la Presidencia. Esa estrategia no es compartida por el mandatario, que aspira a una nueva gestión al frente de la provincia de Buenos Aires. Laderos suyos decían a este medio que la intención K "ninguno de ellos lo plantea públicamente sino que mandan trascendidos".

Solo 24 horas más tarde, el exintendente de San Antonio de Areco y actual senador provincial, Francisco "Paco" Durañona, dejó los trascendidos, citó el artículo y disparó: "Para llegar competitivos a la elección, es fundamental organizar una gran PASO en todas las categorías del FdT. Sergio Massa y Axel Kicillof, sin dudas pondrían los ingredientes necesarios para la gran discusión nacional sobre el inicio de un nuevo ciclo".

Tuit de Francisco "Paco" Durañona

En diálogo con PERFIL, el jefe comunal explicó por qué creen que es la mejor estrategia para el 2023: "No es posible llegar competitivos a la elección si no tenemos una gran PASO en Nación y en Provincia. Y para eso una interna abierta es una elección interna de verdad, con las principales figuras y propuestas dirimiendo electoralmente dentro del Frente. Si Axel es lo mejor que tiene el Kirchnerismo, entonces debe competir en Nación, no quedarse en provincia".

Para Durañona, "el problema más grave hoy en el peronismo es la falta de conducción". En ese sentido, esgrimió: "Sólo puede surgir un nuevo liderazgo, una nueva conducción, a través de una gran PASO. En Nación y en Provincia. Que participen las grandes figuras, Gobernadores, el interior". El intendente aclaró que "antes de decirlo públicamente, lo hablé hacia adentro" y remarcó que es no es algo que solo se habla "a modo de trascendidos".



Por último, el intendente dijo que, si bien la experiencia de interna abierta de 2015 no resultó (se enfrentaron Julián Domínguez y Aníbal Fernández) "esa anécdota no puede ser el argumento para no tenerla. Sería un argumento de enorme inmadurez y falso".

RI/ff