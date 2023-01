El ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, aseguró que es "una persona de pensamiento progresista", tras haberse incorporado al equipo de Alberto Fernández. A su vez, enfatizó que lo mueve "una agenda que haga crecer a la Argentina", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué lo lleva a tomar la decisión de pasar del ámbito privado a la gestión pública y en un gobierno que está en el final de su mandato?

Quizás tenga otra apreciación del valor tiempo. Para mí un año es un montón, en términos de las cosas que se pueden hacer, lograr y pensar. Quizás esto es un sesgo por venir de la actividad privada, donde en un año se puede ganar mucho o perder mucho.

Como no me mueve la especulación política, sino las ganas de acercar la agenda de la argentina a la gente, no me preocupa eso. A veces siento que la política se aleja de las necesidades cotidianas de las personas, y a mí me gustaría trabajar en ese punto, lo he conversado con el Presidente.

Creo que deberíamos trabajar, durante este año, algo que le sirva al gobierno que esté en 2024, porque se trataría de acercar posiciones y consensos sobre cuestiones importantes para que la Argentina productiva que se viene los próximos años avance más rápidamente, genere empleo y le transforme la vida a la gente.

¿Y por qué con Alberto Fernández y no con otros espacios políticos que se están preparando de cara a 2024?

Con el Presidente tengo una sintonía muy buena desde que arrancó su mandato. Compartimos la mirada del país en cuanto a cómo lograr un mayor bienestar de los argentinos en toda su dimensión, sobre todo, de los más postergados. Me siento cómodo.

También tengo diálogo con la oposición, con la que me he sentido cómodo conversando, y espero seguir sintiéndome cómodo, porque lo que me interesa es poder trabajar sobre los acuerdos políticos.

Usted habló de la necesidad de unificar, en puntos claves, al oficialismo y la oposición. ¿Cree que, a pesar de lo desgastada que está la relación entre ambos espacios, es posible avanzar en ese sentido en este próximo año?

Creo mucho en los incentivos que movilizan la fuerza de las personas y de los equipos. Me parece que, si arriba de la mesa ponemos temas que incentiven tanto al oficialismo como a la oposición, las empresas y los sindicatos, si nos focalizamos en tres o cosas centrales, quizás podamos encontrar los incentivos para que todos se sienten en esa mesa.

Fernando Meaños (FM): Usted sabe que durante el gobierno de Macri se hablaba en forma despectiva del “gobierno de CEOS”, interpretando que los líderes de las empresas carecen de cierta sensibilidad social para la política. ¿Qué visión tiene sobre ese prejuicio? ¿Qué cree que va a encontrar dentro del propio gobierno?

Seguramente haya espacios que sigan teniendo esos prejuicios. Es totalmente legítimo que la gente tenga sus reservas, pero les pido a todos que me den la oportunidad de demostrarles que no tengo tales prejuicios, que tengo sensibilidad y no me mueve una agenda exclusivamente pro mercado. Me mueve una agenda que haga crecer a la Argentina, y que ese crecimiento sea un crecimiento inclusivo que le llegue a toda la gente.

Una de las cosas que venimos escuchando es que en el 2021 Argentina creció casi un 11%. Este año se espera que crezca entre el 5% y el 6%, y quizás crezcamos dos o tres puntos en 2023. Esto es algo inédito en la historia argentina de las últimas décadas. Necesitamos un crecimiento que la gente perciba en su poder adquisitivo.

Vamos a tratar de generar una agenda transformadora en la que las actividades puedan traducirse en más trabajo, de mejor calidad, y que eso redunde en una mejor calidad de vida para la gente.

FM: Los analistas económicos hablan de la necesidad de un acuerdo entre gremios y empresas para frenar la inflación. ¿Su llegada al gobierno puede indicar que vayamos hacia algún acuerdo de ese tipo?

El ministro de Economía, Sergio Massa, está haciendo un trabajo titánico y fantástico, cuando uno lo mira en relación a los resultados que ha obtenido en tan poco tiempo y con pocos recursos.

Haber articulado un acuerdo tan masivo como el de Precios Justos, con resultados concretos en las góndolas y las perspectivas de poder seguir sustentando ese acuerdo, le da una legitimidad para poder seguir avanzando en acuerdos, para ir desacelerando la inflación, que es la única manera de que el poder adquisitivo se recupere.

Tengo una primera información, que tengo que terminar de confirmar, de que en noviembre, el índice que mide el poder adquisitivo de los salarios registrados, estuvo por encima del índice de inflación. Eso tendería a confirmar la hipótesis de que, en un proceso de desaceleración inflacionaria, los acuerdos paritarios empiecen a redundar en mejoras del poder adquisitivo concretas.

¿Cree que su incorporación constituye un cambio de orientación en lo que venía siendo el espacio que usted ocupa como jefe de asesores, en relación al perfil que tenía su predecesor, Julián Leunda?

Cuando el Presidente me convoca está dando una muestra de que quiere imprimirle un cambio estratégico, en el sentido de mostrar cómo su gobierno se abre al mundo privado, al de las inversiones y del capital. A su vez, cómo transformar en riqueza y trabajo todos esos recursos naturales que existen en Argentina. El Sur, con el gas y los hidrocarburos, y el Norte, con el litio y la minería.

Esa transformación no va a ser de un día para el otro. Se necesitan políticas y una plataforma pública amigable. Eso es lo que el Presidente me pide que haga, que achique la distancia entre el mundo privado y el mundo público.

No soy liberal en lo económico, soy una persona de pensamiento progresista. Me identifico con el desarrollismo y el productivismo y no con ese espíritu más conservador que tienen los liberales. Me gusta la planificación, y al igual que el Presidente, pienso que el déficit fiscal no nos sirve a los argentinos, pero eso no quiere decir que sea la única causa de la inflación y los problemas que tenemos.

Jorge Elías (JE): Usted habla de planificación e inversiones, y creo que eso también está relacionado con la seguridad jurídica a futuro. ¿Cómo opina que afecta a las futuras inversiones el pedido de juicio político a la Corte Suprema?

El juicio político es un mecanismo previsto dentro de la Constitución, no es algo que se hace por fuera de los esquemas democráticos. Por otra parte, la Constitución prevé mayorías tan categóricas (dos tercios en ambas cámaras) para que prospere un juicio político, que nadie honesto se puede sentir amenazado por un proceso de esas características.

No hay que sobredimensionar el significado de las cosas. Sería bueno clarificar qué pasó con todos estos chats que se han descubierto y que nos ponen en una situación de alerta. En primer lugar por cómo aparecieron, si es que estamos todos espiados, eso la Justicia tendrá que investigarlo.

Pero igualmente importante es el contenido ético para saber si ocurrieron esos diálogos. Hay conversaciones que comprometen a la Justicia y a las empresas de servicios del Estado. Una serie de cosas que, ojalá, la Justicia investigue y las aclare.

