Una diputada fue asaltada y golpeada y le dejó un mensaje a Frederic: “Todo muy divertido, no como en Suiza”

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, fue asaltada el pasado martes por la mañana cuando andaba en bicicleta por El Palomar, partido de Morón. Por el hecho, contó lo sucedido en su cuenta de Twitter y le envió un mensaje irónico a Sabina Frederic por sus dichos sobre Suiza.

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni cinco cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic”, escribió en su posteo.

El tuit de la legisladora bonaerense estuvo acompañado de una foto de la denuncia que realizó en la Comisaría 6ta de Morón, donde relató fue asaltada alrededor de las 10 de la mañana en la esquina de Santiago Cabral y Rosales. Allí, los asaltantes forcejaron con ella, la golpearon, le robaron la bicicleta y escaparon.

Según la denuncia de Brizzi, los dos motochorros vestían ropa negra, usaban casco del mismo color y cuando la vieron le tiraron la moto encima y la acorralaron.

La crítica hacia la ministra Frederic, hace referencia a sus dichos de hace pocos días, cuando dijo que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”, en relación a la inseguridad en el Conurbano. En consecuencia, recibió una ola de críticas desde distintos sectores, incluido el oficialismo, como el caso del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

El otro episodio de inseguridad de Brizzi

En tanto, este no sería el primer hecho de inseguridad que la funcionaria opositora denuncia, dado que, en febrero de este año, su madre fue víctima de un asalto en su auto en la misma localidad.

Según se pudo observar en las cámaras de seguridad de la zona, Norma Chaparro, la madre de Brizzi, se subió a su auto Peugeot 208, cuando fue sorprendida por dos jóvenes asaltantes que llegaron corriendo. Ante la resistencia de la mujer, que intentó aferrarse al volante, los ladrones la empujaron y arrojaron al pavimento en medio de la calle.

El ataque de delincuentes a la madre de la diputada María Eugenia Brizzi

“Hoy le tocó a mi mamá. Hace meses vengo gritando que la inseguridad en Palomar no deja de aumentar. Armados, violentos y a plena luz del día le robaron a una mujer de 67 años, personal de salud que iba a trabajar. No podemos seguir viviendo así. BASTA”, había tuiteado en su momento la legisladora. En ese descargo en Twitter, Brizzi había arrobado al intendente de Morón, Lucas Ghi, y al ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni.

CFT/FL