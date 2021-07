Asaltaron al Batman Solidario de La Plata: "Nos condenaron a tener que vivir todos los días así"

El Batman Solidario de La Plata fue asaltado en la mañana del jueves 29 de julio, según informó el superhéroe a través de su página oficial en Facebook. "Nos condenaron a tener que vivir todos los días así", lamentó en una extensa publicación.

Bajo su fachada de Bruno Díaz, como describe en el posteo realizado alrededor de las 18, resultó ser víctima de su primer robo luego de mantener una reunión dentro del Hospital de Niños Sor María Ludovica, institución a la que lleva donaciones y donde visita niños.

Comenzó narrando: "Cuando me dirigía caminando por la vereda hacia el auto escuchando un audio, en la esquina antes mencionada, de atrás se me aparece un chico de la edad de mi hijo, diciéndome: 'dame el celular, te pego un tiro, te pego un tiro'".

La publicación del Batman Solidario, horas después de ser víctima de robo.

Y agregó: "Ahí aparece otro chico de la misma edad en una moto muy pequeña, gritándole que se apure. Les confieso que no tuve tiempo de pensar ni de sentir nada, solo me parecía un sueño... Seguramente, a muchos de ustedes ya les habrá sucedido".

Respecto de su experiencia, dijo: "Cuando pasan estas cosas, uno recibe rápidamente comentarios como 'agradecé que no te pasó nada', " que país de m....', "a esos hay que matarlos", y hasta alguno me dijo irónicamente "y no le mostraste que eras Batman".

Tras describir las respuesta que recibió, sostuvo: "Creo que de todo, hasta de lo más tremendo que nos pasa en la vida, debemos sacar algo positivo, algo que nos haga crecer, mejorar. Ahora, siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo".

El ciudadano oriundo de La Plata lleva donaciones al Hospital de Niños Sor María Ludovica.

La historia del Batman Solidario de La Plata que será nombrado 'Vecino Destacado'

Y detalló: "Alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto. Tristeza porque sé que no fui el último que va a pasar por esto. Impotencia porque ves que se llevan las cosas que nos cuesta tener. Miedo a que se nos hagan normales".

"No dejemos nunca de tener bien en claro quienes son los que verdaderamente nos condenaron a tener que vivir todos los días así. A nosotros nos condenaron a no poder tener ya ni siquiera la posibilidad de caminar tranquilos por una vereda", insistió.

Bajo la misma línea, sostuvo también que "a cientos de adolescentes los condenaron a tener que elegir definitivamente entre drogarse o salir con un arma a robar y matar o morir, en vez de estudiar o conseguir un trabajo digno".

Batman durante la ceremonia en la que fue nombrado "Vecino Destacado" de La Plata.

Consideró creer que "aún creo que hay tiempo. Lo que digo, pienso y hago es sin ninguna clase de fanatismo, ni bandería política, por ello en estos más de 8 años que hace que me pongo el traje, he logrado algo muy difícil de encontrar hoy en día.... Coherencia".

"Seguramente, si logramos volver un poco si quiera a la normalidad, todo mejorará y Batman hará en el hospital solo lo que debería hacer y no otra cosa... visitar internados, repartir lápices, dibujos para colorear y una bolsita de golosinas...", concluyó.

Además de llevar a cabo todo tipo de actividades que predican con el buen ejemplo en La Plata, el Batman Solidario fue condecorado el miércoles 26 de julio de 2019 con la distinción de "Vecino Solidario", en un ceremonia a cargo del concejal Guillermo Ronga.

