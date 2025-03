Silvana Giudici, diputada del PRO, destruyó a Manuel Adorni: "Censura y persecución"

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que intentará implementar restricciones en las conferencias de prensa en Casa Rosada, como un botón que apague micrófonos y un sistema de selección por voto popular que resumió como "un Gran Hermano periodístico", la diputada Silvana Giudici (PRO) salió a su cruce fuertemente, denunciando "censura y persecución".

Giudici, cercana a Patricia Bullrich, expresó en sus redes sociales: "El acceso a los periodistas a Casa Rosada debe responder a los más altos estándares de acceso a la información pública. Los parámetros para cubrir la disponibilidad de la sala deben ser conocidos por todos, objetivos y transparentes. Nadie puede ser restringido en función del medio para que trabaje".

“La película de la censura y persecución según la línea editorial de los medios la vivimos durante los 16 años de Gobierno kirchnerista. Manuel Adorni debe tener en cuenta que los mecanismos que se implementen para ordenar las conferencias de prensa en el ámbito de la Rosada y hacerlas más eficientes no deben repetir la historia nefasta de los inventores del periodismo militante y la intolerancia hacia la prensa”, agregó.

El tuit de Silvina Giudici

No es la primera vez que Giudici cruza al Gobierno de Javier Milei por sus posiciones ante la prensa. De hecho, en noviembre del año pasado presentó un proyecto de resolución para solicitar la remoción de la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". El pedido se dio luego de que brindara explicaciones "insuficientes" ante el cambio impulsado por el Ejecutivo en la ley de Acceso a la Información Pública.

El alarmante cruce de Adorni con Silvia Mercado y el "Gran Hermano periodístico" que propone

La periodista Silvia Mercado le preguntó este miércoles al vocero presidencial si pensaba instalar un botón “antipánico” que limite la participación de la prensa. Adorni se sinceró: “No estaría mal... lo estamos pensando. Leí una nota y por ahí lo tomo al tema del botón muteador cuando se exceden un poco, más que nada cuando no quieren devolverle el micrófono al pobre hombre que está ahí tratando de que ustedes estén cómodos. No lo vería mal”, dijo en referencia a los trabajadores que asignan la palabra en Casa Rosada.

“Ahora te mutearía, por ejemplo. De hecho, te hubiese muteado unas cuantas veces. A vos y a tantos otros. Lo puedo poner hasta con alarma”, confesó el vocero presidencial. Mercado remarcó que el botón antipánico cuenta con una alerta que hace que intervenga la policía. El funcionario aprovechó para chicanearla: “Acá hay policía. Bueno, de hecho, podríamos empezar a usar. Aprieto el botón antipánico y se los llevan”, lanzó.

La comunicadora volvió a consultar si esta posibilidad realmente está siendo analizada. El vocero reconoció: “Me parece divertido tener un botón para cuando se exceden... tanta repregunta hace que sus propios compañeros sientan que se les está quitando espacio y lugar, me parece un recurso interesante”. "Lo importante es la información; no el ida y vuelta con el periodismo", remarcó Adorni.

Silvia Mercado le preguntó a Adorni si pensaba poner un botón antipánico contra la prensa y el funcionario fue a fondo con la idea

Bajo esa misma premisa es que Adorni también hizo pública su disconformidad con los ruidos que perturban el desarrollo de las conferencias, por lo que su equipo solicita habitualmente que los celulares estén en "modo silencioso". De esta forma, la administración libertaria suma una nueva idea a la serie de modificaciones que intenta aplicar a partir de abril, que incluye también un nuevo "código de vestimenta" que consiste en el uso de saco y corbata para varones. Por ahora, no hay precisión sobre el atuendo de las mujeres en la búsqueda de un marco formal a las comunicaciones.

Lo que sí llegó a definir el funcionario fue su idea para que "la gente" pueda elegir qué trabajadores de los medios sean los designados para preguntar en sus habituales comunicaciones matinales. Lo sintetizó como "un Gran Hermano periodístico" y añadió que "lo estamos analizando de una manera que la gente se sienta representada, que se sienta informada y que los periodistas sientan también que puedan hacer el mejor trabajo para sus medios y, en definitiva, para la gente".

"Están acá porque del otro lado hay alguien que los lee o que los escucha. Así que queremos hacer un cambio bastante importante, pero siempre en pos del bien de quien escucha, del bien del periodismo y del bien de nosotros también, para todos sentirnos cómodos", argumentó el vocero.

HM/ML