Uno de los dirigentes de Camioneros detenido por extorsión tiene una causa previa por abuso

El nombre de Fernando Espíndola es bien conocido en el extremo norte de la Provincia de Buenos Aires, más concretamente en la localidad de San Pedro. Y si bien durante los últimos días apareció en la plana de los medios masivos por su detención en el marco de una causa por supuesta extorsión a un empresario, el dirigente de Camioneros y ex concejal suplente viene de ser noticia a nivel local tras ser denunciado en 2019 por supuesto abuso sexual contra una sobrina décadas atrás.

Eso dio inicio a una causa judicial por la que también fue a indagatoria la semana pasada. Se trata de un expediente que se inició en marzo de 2019 cuando su sobrina Cintia Espíndola lo denunció ante la Comisaría de la Mujer de San Pedro por abuso sexual.

El caso es sumamente delicado ya que los hechos narrados por la denunciante supuestamente fueron cometidos entre sus 8 y 16 años de edad, es decir, hace por lo menos 26 años. Ambos se llevan nueve años de diferencia, por lo que la Justicia tiene en cuenta que si el relato de la denunciante es verdadero, cuando los hechos comenzaron a perpetrarse, el actual dirigente de Camioneros y la denunciante eran menores de edad.

"Yo me fui a vivir a Buenos Aires y en 2019 volví dispuesta a denunciarlo siendo grande y sin miedo, hostigaciones ni amenazas que viví durante muchos años. Logré coraje después de charlarlo con mi hermana y mi hermano, que también lo denunciaron por lo mismo", dijo Cintia Espíndola a PERFIL, quién manifestó su intención expresa de dar su nombre en público.

Espíndola y la denuncia por abuso

En la denuncia inicial, la mujer manifestó bajo juramento de decir verdad que cuando tenía cuatro años aproximadamente sus padres decidieron mandarla a convivir a la casa de sus abuelos. Ellos vivían con Fernando Espíndola, su tío, quién -según cuenta- "a partir de los siete u ocho años" comenzó a abusarla sexualmente cada vez que sus abuelos no estaban en la vivienda familiar.

Los abusos que recuerda la denunciante también ocurrían frecuentemente "de noche cuando todos dormían". En la denuncia consta que "esos hechos los realizaba hasta que la misma tenía trece años de edad" y que "cuando tenía once años hasta sus trece años" esa situación de violación se agravó.

En la presentación se ofrecen definiciones más detalladas de los supuestos abusos que por respeto a la denunciante se obvian en este artículo. "Apenas hice la denuncia fui llamada a declarar pero tuve que cortar mi testimonio porque el abogado del denunciado se presentó en la Fiscalía, se sentó y escuchó mi testimonio", recordó Espíndola.

La mujer dijo a este medio que en ese momento le pidió al secretario del fiscal Marcelo Manso, que tenía la causa en ese entonces, "que el abogado se vaya porque no tenía nada que hacer ahí". Según su relato, le respondieron que "por ley le correspondía presenciar la declaración, lo que a mí me hizo sentir intimidada, no fue agradable".

Según el abogado, Espíndola se declara inocente

En declaraciones a PERFIL, Mauricio Gugger, su abogado, dijo que Espíndola se declara inocente en la causa por presunto abuso. Sembró dudas acerca de que la semana pasada lo hayan llamado a indagatoria justo antes de su detención en el marco de la causa por extorsión a un empresario.

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, fue a San Nicolás a repudiar la detención de Espíndola y Cabaleyro.

“Es una causa cuyos hechos datan de la década del 1980, que tiene trámite desde principios de 2019 y casualmente lo indagaron cuando se hizo pública la orden de detención. Hasta ese momento venía con un trámite tranquilo”, sostuvo el letrado.

A su vez, dijo a este medio que “en la época en la que ubican los hechos es cuando él era menor de edad y también hay algunas presentaciones que lo sitúan ya en la mayoría de edad”. Sin embargo, señaló que en la indagatoria de la semana pasada su defendido “contó cómo fueron sus días a lo largo del paso de la minoría a la mayoría de edad y que ya no vivía en la casa donde supuestamente sucedieron los hechos”.

Tras la indagatoria, Gugger explicó que por lo pronto esperan que la Justicia convoque a declarar como testigos a varios familiares y allegados que mencionó durante la indagatoria. “Él se declara inocente”, insistió.

Quién es Fernando Espíndola

Espíndola, de 52 años, fue camionero y remisero. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio en base al diálogo con actores locales y uno de los testigos de la causa que hoy lo tiene en prisión, su poder sindical comenzó a gestarse hace aproximadamente 10 años.

Para eso, habría sido clave el espaldarazo del intendente Cecilio Salazar, de San Pedro. En esa localidad, aseguran quienes lo conocen que su poder de presión ha logrado quebrar la voluntad de empresarios locales y a partir de eso “maneja quien puede entrar a trabajar a una empresa o quien se tiene que ir”.

Con su reciente indagatoria, en las próximas semanas debería definirse su situación procesal en el marco de la causa por presunto abuso. A su vez, en el expediente por supuesta extorsión por el que está detenido, su abogado insiste con que debe atravesar el proceso en libertad y por eso presentó un planteo de eximición de prisión y un hábeas corpus.

“No hay ningún tipo de peligro procesal. Estuvieron (NdR: con Maximiliano Cabaleyro, el otro dirigente camionero detenido) un año y pico en libertad y ellos hicieron todo lo que se ordenó”, dijo Gugger.

