El intendente de San Nicolás: "El gobierno nacional y provincial dejó solos a los nicoleños"

Manuel Passaglia, contador e Intendente de San Nicolás por Juntos por el Cambio, habló con Jorge Fontevecchia por las problemáticas con el gremio de camioneros y las futuras elecciones, para Radio Perfil.

“Perdió la extorsión. La empresa de recolección de residuos acaba de comunicar al municipio que levantan el paro y varios transportistas nos confirman que mañana vuelven a circular. Celebramos la medida que trae alivio a los vecinos de San Nicolás.”, publicó usted por Twitter. ¿Cómo afectó el paro para los nicoleños el bloqueo de los servicios que siente hoy cuando esto empieza a solucionarse?

Es una locura lo que hicieron en San Nicolás, nos tomaron de rehenes a 170 mil nicoleños paralizando la recolección de residuos, la distribución de alimentos, el abastecimiento de la ciudad. No podían ingresar ni salir ni moverse ningún camión, fue muy desmedido lo que hicieron, en un conflicto en el que no teníamos nada que ver. Este conflicto surge de un bloqueo en San Pedro. Donde la justicia interviene y detiene a dos sindicalistas. Desde ese momento el gremio de camioneros tomó la decisión de bloquear todos los accesos y sitiar a San Nicolás. La verdad es muy difícil lo que me hicieron vivir.

¿Qué opinás de los dichos de Hugo Moyano?

Los problemas que tengan los sindicatos con la justicia, me parece que lo tienen que resolver entre ellos y no tomándonos de rehenes, haciéndonos sufrir las consecuencias a 170 mil nicoleños. Es tan burdo lo que me hicieron, tan grave, que los mismos nicoleños nos empezamos a unir y fue por eso que pudimos salir adelante, levantando el paro sin ceder a ningún tipo de extorsión.

¿Hubo algún contacto de apoyo con el gobernador Axel Kicillof o del ministro de seguridad Sergio Berni?

No nos llamó absolutamente nadie ni del gobierno provincial, ni del nacional, sentimos que estuvimos solos. Uno cuando está de intendente y recibe el apoyo de los ciudadanos te hace salir hacia adelante, no sólo resistir. Habíamos tomado la decisión de salir con camiones y trabajadores municipales a recolectar los residuos y si el conflicto seguía persistiendo, ya estábamos evaluando la municipalización de todo el sistema de recolección. Recientemente entrevistamos al representante de Franja Morada, que tuvo un resultado favorable en la Universidad de Buenos Aires desplazando a la Cámpora. De esta forma, las autoridades ganadoras interpretaron como un anticipo de lo que viene a ser el resultado electoral, o sea, la pérdida del oficialismo nacional y el crecimiento de Juntos por el Cambio. Y lo mismo sucedió en las elecciones de medio término pasadas.

Ahora hay opiniones diversas respecto de la conveniencia de anticipar las elecciones en la Provincia desdoblándose de las nacionales. ¿Cuál es su opinión respecto a que sería conveniente para Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, y las posibilidades de quien tendría que ser el gobernador?

No veo unas elecciones ganadas, veo mucho por hacer, veo un kirchnerismo rearmandose en el conurbano. Vamos a tener que ser muy competitivos y cerrar muchos trechos. El candidato tiene que ser Cristina Fernández, alguien parecido o lo más competitivo posible. Veo bien que nos ampliemos, vamos a tener que ser mucho más que antes. Puede ser una posibilidad si me preguntabas hace cuatro años si Cristina se iba a correr de las elecciones, no lo hubiera creído. Tenemos que pensar que ellos van a ser lo más competitivos que puedan, donde Cristina se corrió.

En ese sentido del largo trecho que hace falta, ¿cómo imaginás que se estructurará ante la competencia? Creés que el candidato será Axel Kicillof, Martín Insaurralde, Máximo Kirchner y que Cristina Fernández será candidata a senadora. ¿Cuál es tu análisis?

Nosotros no tenemos que prepararnos para que el candidato sea Cristina Fernández, o alguien similar a la vicepresidenta, y que van a poner lo más competitivo posible y, en base a eso, nosotros tenemos que trabajar, abrir internas y perderle el miedo. Somos un partido que está creciendo y eso implica tener diferencia entre nosotros y poder resolverlas en PASO. Veo que están bien y que incluso nos vayamos ampliando. Porque si queremos volver al poder, a gobernar y mejorarle la vida a los argentinos, tenemos que ser mucho más de lo que fuimos en las elecciones pasadas.

Sí Cristina Fernández está en la boleta como candidata a primera senadora o en otra posición, ¿especula con la posibilidad de que sea candidata a gobernadora?

Puede ser una posibilidad, no tenemos que descartar nada. Es más, si me hubieras preguntado hace cuatro años si Cristina Fernández se iba a correr de la línea de ser presidente e iba a ser vicepresidenta, hubiese sonado raro. Hoy creo que también están abiertas todas las posibilidades y que el kirchnerismo demostró ser competitivo a la hora de las elecciones y, sobre todo, pragmático. Dado que el cristinismo quiere concentrarse en mantener Buenos Aires, estaría dispuesto que la vicepresidenta fuera candidata a gobernadora. No creo que la tengamos que descartar.

¿Facundo Manes es el candidato con más posibilidades de triunfo en la provincia de Buenos Aires?

En la Argentina, los años y -sobre todo el de los políticos- son como los de los perros, siete. Mientras más candidatos tengamos a gobernador y a presidente mejor vamos a llegar para el momento de las elecciones. Hoy tenemos que sacarnos el miedo de las internas y que compitan todos. Cuando llegue el momento, tendremos que trabajar todos juntos, para llevar un cambio de verdad a las provincias y al país.

Creés que quien tenga mayor intención de voto debería presentarse como candidato para competir y así asegurar la Provincia. En ese caso le tocaría a Facundo Manes, si él fuera quien tenga la mayor intención de voto. ¿Te gustaría que compita quien tenga más posibilidades?

La provincia de Buenos Aires es prioritaria porque, si uno quiere gobernar, quiere transformar el país. Vamos a necesitar trabajar en conjunto con la provincia, si parte del gobierno -tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández- pueden seguir adelante es porque trabajan en conjunto con la provincia de Buenos Aires y el conurbano.