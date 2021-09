Empresario denunció presiones del sindicato de Camioneros: “Me vienen a arruinar”

Un empresario de la localidad de San Pedro de una distribuidora de productos alimenticios denunció aprietes y extorsión por parte del sindicato de Camioneros, que maneja Hugo Moyano, y tras una inspección del Ministerio de Trabajo en su depósito de alimentos, rompió en llanto en un video que se viralizó en redes sociales.

“Por darle trabajo, nada más que por eso”, dijo Ricardo Rey, quien fundó su distribuidora de productos alimenticios en 1989 y desde entonces lleva adelante una empresa familiar que tiene 35 empleados. Angustiado tras una nueva inspección del Ministerio de Trabajo en su depósito de alimentos, el empresario de 70 años lanzó: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”.

De acuerdo con uno de sus hijos, Ariel Rey, este problema comenzó hace algunos años cuando su padre inició a recibir presiones y hostigamientos por parte del sindicato que nuclea a varios de los empleados que trabajan en la pyme.

“El conflicto viene más o menos desde 2015. Sichoca (Sindicato de Choferes de Camiones Y Afines) de San Pedro, desde hace años, nos dice que tenemos que pasar a los empleados a su convenio. Pero que si los pasamos todos juntos nos pueden reclamar millón y medio de pesos por empleado. Así que, si colaboramos con ellos y vamos pasando de a uno, se puede hacer en paz. Nosotros accedimos”, explicó Ariel en diálogo con Infobae.

A continuación, el hijo del empresario relató que el sindicato local designó un delegado sin contar con las condiciones necesarias. “En enero de ese año sanciono al delegado por incumplimiento de tareas y es en base a ese hecho que se produce el conflicto con inspecciones y hostigamientos constantes. A partir de ahí decimos basta, no se puede convivir con esta gente y dejamos de pagar la coima y hacemos la denuncia penal por extorsión”, lamentó Ariel.

Según sus hijos, a Ricardo tuvieron que administrarle algo para que se tranquilice, "porque es indignante”.

Por su lado, el otro hijo del empresario pyme, Gustavo Rey, señaló que “venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso”. "Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró Gustavo a TN.

En relación a la cantidad de dinero que la empresa debía pagarles a Camioneros, uno de sus hijos expuso: “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran $20.000 pesos, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”.

La denuncia: qué dijeron desde el sindicato

A raíz de este conflicto, en enero de 2021, la Fiscalía N° 7 de San Pedro, a cargo de la doctora María del Valle Viviani, recibió la denuncia a nombre de Rey Distribución, en la cual se indicó qué representantes de Camioneros comenzaron una asamblea sin previo aviso con los empleados que se encuentran afiliados. Los denunciados fueron Maximiliano Cabaleyro, delegado regional y secretario general de la CGT San Pedro-Baradero, y Fernando Espíndola, también miembro de Camioneros.

“No es una medida de fuerza. Estamos retomando los reclamos que tienen hacia la patronal mediante el delegado que fue electo en el depósito y, al no tener respuestas de la patronal, nos convoca a nosotros”, declaró en ese entonces Cabaleyro en declaraciones al diario local La Opinón.

En tal sentido, según Cabaleyro, “el delegado de la empresa y los trabajadores lo vienen planteando hace bastante. Una de las respuestas que le dieron al delegado, despectivamente, es que lamentablemente no lo reconocen porque es un negro de m… y no tienen por qué decirle nada. Esas son las posturas que toma la empresa”. Además, el también concejal de San Nicolás por el Frente de Todos argumentó: “Camiones que salen a repartir sin VTV, sin libreta sanitaria. Un montón de puntos que transmiten ellos y situaciones que, al no tener respuesta, nos llaman”.

Por su parte, el abogado de la familia Rey, Daniel Spirópulos, denunció el hecho ante el ministerio de Trabajo y solicitaron una conciliación obligatoria para resolver la situación. “El ministerio hizo muchas visitas a la empresa y tuvimos varias audiencias. Llegamos a un acuerdo para darle $50 mil a cada empleado. En total fueron $500 mil. También rubricamos otro directamente en el sindicato, porque nos decían que teníamos una deuda con ellos y que, si pagábamos eso, todo quedaba saldado. Arreglamos otros $500 mil, pero después nos dijeron que eso era un adelanto, que faltaban $232 mil más”, relató Gustavo.

En tanto, la familia Rey todavía se encuentra la espera de la resolución de la causa que se inició en enero de este año. Ante esa situación, los hijos revelaron que Ricardo “se encuentra medicado y tuvimos que administrarle algo para que se tranquilice, porque es indignante”.

“Somos nacidos y criados acá. Le dimos y damos trabajo a mucha gente, somos todos conocidos. Tenemos miedo de perder el negocio porque no nos podemos sacar a esta gente de encima. Si no lo logramos no vamos a poder trabajar más. Sabemos a quiénes nos enfrentamos, pero estamos en el baile y no vamos a volver atrás”, concluyó Gustavo.

