Mientras la causa por el escandaloso Vacunatorio VIP avanza y suma 385 personas que no estaban registradas como personal de salud y fueron inoculadas contra el Covid-19 de manera irregular, el Ministerio de Salud que ahora conduce Carla Vizzotti se puso a disposición de la fiscalía y desmintió que hubiera vacunados VIP sino que hubo una "interpretación incorrecta en los medios".

La respuesta del Gobierno Nacional a la Justicia fue basada en los siguientes puntos:

1. "La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, instruyó a la dirección de Asuntos Judiciales de la cartera sanitaria a ponerse inmediatamente a disposición de la fiscalía, a cargo del fiscal Taiano, para aclarar el marco conceptual y propiciar la interpretación correcta del informe elaborado por la PIA", dijeron en primer lugar.

2. Y, por otro lado, consideraron erróneos los criterios por los que la Justicia considera que hubo vacunados VIP: "Las conclusiones del informe recibido por la fiscalía, difundidas en los medios de comunicación, son incorrectas, porque:

• El REFEPS es un registro voluntario de profesionales de la salud que no comprende a la totalidad de la definición de personal de salud consensuada para la vacunación, sino que incluye a quienes tienen matrícula y han decidido registrarse voluntariamente.

• El REFEPS incluye un conjunto de profesionales con matrícula por lo que no incluye, a modo de ejemplo, a técnicos de laboratorio, camilleros, administrativos o personal de maestranza, que también son considerados personal de salud y están incluidos dentro de la población objetivo para su vacunación.

• El mismo informe de la PIA incluye una definición de personal de salud más amplia que el REFEPS, texualmente: ¿Cuál es la definición de 'Personal de Salud?' … conforme el 'Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina', aprobado por Resolución 2883/2020, se define a Personal de Salud a 'toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas'.

Esta definición se basa en la establecida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD que considera como personal sanitario a 'todas las personas que participan en acciones cuya intención primaria consiste en mejorar la salud. Esto incluye a los prestadores de servicios de salud, como los médicos, enfermeras, parteras, farmacéuticos y trabajadores sanitarios de la comunidad, así como al personal de gestión y auxiliar, como los administradores de los hospitales, los gestores de los distritos sanitarios o los trabajadores sociales, que dedican la totalidad o parte de su tiempo a mejorar la salud'.

• En un hospital no solo se vacuna personal del propio hospital, sino que también se incluye población objetivo de la estrategia de vacunación definida por la jurisdicción en el marco de los planes provinciales".

3. Asimismo, consideraron que "cada jurisdicción tiene la potestad de implementar la estrategia de vacunación y definir cuál es el modo de priorizar y el momento en que se inicia la vacunación en cada grupo (escalonado o simultáneo), tal como lo señala el Plan Estratégico de Vacunación y el propio informe de la PIA".

4. Argumentaron: "La Provincia de Buenos Aires, como práctica habitual, complementó las dosis enviadas por la cartera sanitaria nacional y distribuyó una partida al Hospital Posadas, a la vez que asignó turnos, para que población objetivo contemplada en su Plan provincial (sea personal de salud u otro grupo priorizado de la Provincia), se vacune allí, aunque no sea personal del propio hospital.

5. El informe de la PIA no dice que hay vacunados VIP, solo identifica personas que fueron vacunadas y que no son personal del hospital y que no están registradas en el REFEPS, pero de ningún modo entiende que fueron incorrectamente vacunados.

Avanza la Justicia

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) entregó un reporte al fiscal Eduardo Taiano y le informó que en el Hospital Posadas fueron inmunizadas 385 personas que no estaban registradas como personal de salud.

El reporte de análisis de parte de la información colectada hasta el presente por parte de la unidad que se especializa en casos de corrupción a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez fue entregada a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Eduardo Taiano, quien investiga el Vacunatorio VIP que derivó en la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García.

Verbitsky, los Duhalde y familiares directos

Un día antes de que estallara el escándalo con la vacunación de Horacio Verbitsky, periodista que reconoció haberse salteado en la fila y pidió perdón por ello, también fueron vacunados los padres de la ministra Carla Vizzotti. Accedieron el primer día que se habilitó la inmunización de adultos mayores. El padre de la ministra de Salud fue registrado como “personal de salud” aunque está jubilado.

Por otro lado, otro de los casos más resonantes fue el de Eduardo y "Chiche" Duhalde, que fueron vacunados a domicilio y luego se enojaron con el gobierno, desentendiéndose del privilegio al que habían accedido. Fueron repudiados fuertemente en todas las redes sociales.

