Argentinos varados: otra línea aérea se cruzó con Felipe Solá

COMUNICADO IMPORTANTE . En respuesta a la exposición de La Cancillería Argentina ante el Senado donde nuestra compañía fue aludida hace 3 días, aclaramos nuestra postura con respecto a los vuelos especiales de repatriación de Argentinos en el exterior. @cancilleriaarg . “Desde Ethiopian Airlines estamos dispuestos y disponibles para repatriar Argentinos de vuelta a su país desde cualquier lugar del planeta, y de hecho, hemos estado solicitando permisos ante las autoridades pertinentes pero no hemos recibido las aprobaciones en tiempo y forma para operar. Estamos comprometidos y seguimos preparándonos para retomar la operación en cuanto las autoridades lo permitan.” . Muchas gracias por elegirnos ✈️💪🏼 .