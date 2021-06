Victoria Tolosa Paz: "Claro que hay democracia en Venezuela"

Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se refirió a distintos aspectos de la gestión de Alberto Fernández. En esa línea, respaldó las decisiones vinculadas con la política internacional, tema que generó polémica en los últimos meses por las posturas respecto a los regímenes de Venezuela y Nicaragua. "Claro que hay democracia en Venezuela", sostuvo.

"El posicionamiento de Alberto Fernández respecto a Uruguay, Chile, Colombia, queda visible en países tienen posiciones similares. Fue claro nuestro presidente. Fue coherente en su posicionamiento, expresa lo que él cree sobre la región", aseguró Victoria Tolosa Paz este martes 23 de junio entrevistada por Luis Novaresio en Debo Decir (A24).

Consultada sobre si hay estado de Derecho en Venezuela, la funcionaria contestó: "El presidente (Nicolás Maduro) ha sido votado democráticamente. Claro que hay democracia", lanzó.

"Alberto también ha señalado ciertas situaciones en Venezuela que no niega, pero tampoco sostiene la intervención de Juan Guaidó", indicó Tolosa Paz, al reafirmar una idea previa sobre el no intervencionismo en América Latina.

En ese contexto, la dirigente kirchnerista subrayó la postura geopolítica del Gobierno: "No vamos a tener posicionamientos similares a los de (el expresidente, Mauricio) Macri. No apoyamos la intervención de los gobiernos en Latinoamérica, que no es la de (Jair) Bolsonaro seguramente", completó Tolosa Paz.

Reformas de Maduro frenarían caída libre de Venezuela

Elecciones y exportaciones

Victoria Tolosa Paz habló de la campaña electoral, rumbo a los próximos comicios legislativos: "No buscamos seducir al electorado sino mostrarle lo que hicimos en estos meses de Gobierno con la pandemia, aunque la situación no es la que quisiéramos".

Así parafraseó al ministro de Economía Martín Guzmán, al decir: "La Argentina en pandemia necesita en pandemia tranquilizar la vida de las personas, de los hogares y de las empresas".

En cuanto al cierre de las exportaciones de la carne, dijo que "en estos 30 días claramente no hubo una baja". Para Tolosa Paz, la medida "sirvió para ordenar el sector".

"Hay operadores del sistema financiero que se colaron, evadieron al fisco, mintieron, subfacturaron", acusó la titular del del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

