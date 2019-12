Una senadora de La Cámpora fue captada haciendo un polémico gesto

Tras finalizar la maratónica sesión de ayer en la Cámara Alta del Congreso, la transmisión oficial de Senado TV captó una curiosa imagen: mientras los legisladores se retiraban del recinto, tras haber votado la aprobación, la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti miró a sus compañeros de bancada, se golpeó el pecho e hizo el clásico saludo con los dedos en V. Acto seguido, giró el cuerpo miró hacia otro lugar y se pasó el índice por el cuello, como simulando un corte de garganta.

Se trató de un registro que duró apenas unos segundos, pero las imágenes trajeron el recuerdo del amenazante gesto del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno a Martín Lousteau, quien por entonces era ministro de Economía. Sin embargo, en este caso la senadora intentó bajarle los decibles a las repercusiones que tuvo su seña en las redes sociales. Ante la consulta del diario La Nación, voceros de Fernández Sagasti señalaron: "El gesto no fue dirigido a ningún senador de la oposición, fue un chiste interno".

Al parecer, según explicaron las mencionadas fuentes al matutino, antes de la sesión, Fernández Sagasti había acordado juntarse a cenar con su compañera de bancada Inés Blas.

"Habían quedado en cenar juntas. La senadora Blas la había invitado a comer ñoquis. Como la sesión terminó casi a las cuatro de la mañana, la cena no se hizo. Fue en ese contexto que, cuando terminó la votación, la señaló y le hizo el gesto de que la mataba si no cumplía con la invitación en otro momento", explicaron allegados a la legisladora.

Anabel Fernández Sagasti es mendocina y tiene 35 años. Milita en La Cámpora y se recibió de abogada, martillera pública y corredora de comercio en la Universidad Nacional de Cuyo. Durante su discurso en la sesión en la que se trató la Ley de Emergencia, la senadora realizó duras críticas al gobierno de Mauricio Macri.

En uno de los fragmentos de su discurso previo a la votación, acusó: "Hoy tenemos casi un 100% del PBI de argentino endeudado. Uno no lo dimensiona. Pero, ¿saben lo que hicieron? Se rifaron 16 YPF en cuatro años. No estoy diciendo 16 estaciones de servicio, 16 petroleras. No. Toda YPF, 16 veces. Y tanto que les gusta hablar de rutas, de camino, con esa plata que ustedes tomaron prestada y dilapidaron se podrían haber hecho 28 mil kilómetros de ruta".

