Santiago Cafiero defendió la Ley de Solidaridad: "Esto va a reactivar la economía"

Después de que en un trámite exprés la Cámara de Diputados y el Senado aprobaran la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y este sábado 21 de diciembre el jefe de gabinete Santiago Cafiero defendió la ampliación de poderes delegada al poder Ejectuvo, considerando que la flamante normava a brindar las herramientas necesarias y claves para "poner en eje las cuestiones que no pueden esperar". El funcionario confió en Radio Mitre que: "esta ley va a reactivar la economía", afirmando además que "de ninguna manera esto es un ajuste", rechazado las acusaciones opositoras en ese sentido, que se apoyan en los elogios que llegan desde los acreedores externos.

En otra entrevista concedida a CNN Radio, el ministro coordinador expresó esta mañana que con la ley, la administración del Frente de Todos buscaba "un paquete de medidas que generen un mínimo alivio a favor de los que menos tienen y peor están". Con respecto a los cambios que se debieron aplicar en el proyecto durante el debate, Cafiero evaluó: "El objetivo principal que se perseguía, se respetó".

El jefe de Gabinete también deslizó duros cuestionamientos a la coalición de Juntos por el Cambio, que tanto en Diputados como en el Senado no quisieron dar quórum para tratar la ley de Emergencia. "En líneas generales, lamentamos después ciertas apreciaciones que hacía parte de la oposición". En ese sentido, Cafiero criticó: "Los mismos que hace diez días gobernaban un país, no hacen ninguna autocrítica, no reconocen nada".

"Estuvieron pensando más en salir en las tapas de los diarios que en resolver los problemas que generaron", insistió en sus cuestionamientos el funcionario. "Nos hubiera gustado que el debate de la oposición no fuera para los medios", apuntó.

Por otro lado, después de la polémica que se generó entorno a que las jubilaciones de privilegio quedaran afuera del congelamiento de las jubilaciones y el nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Presidente, Cafiero indicó: "Todos los jubilados van a tener un aumento en marzo. Lo que nosotros hicimos es que en diciembre y enero se dé una suma fija para los que cobran la mínima. Va a haber aumentos trimestrales y eso está en la ley".

En conferencia de prensa esta semana, el ministro de Economía Martín Guzmán, confirmó la instrumentación de un bono de 5 mil pesos en diciembre y enero que van a percibir los jubilados que cobran el haber mínimo. Esa suma, sin embargo, no alcanzará a millones de beneficiarios que cobran apenas por encima de la cifra minima, y pasan una situación también apremiante.

"Por eso es que uno a veces entra en tensión, porque trata de actuar de buena fe y la oposición construye un relato que es distinto. Esa confusión (de qué los pasivos no tendrían aumento en marzo) la instalaron los referentes de la oposición", señaló el ministro coordinador. De ese modo, remarcó: "Todas las jubilaciones van a tener aumento" y subrayó: "Conformamos una comisión para que se estudien todos los regímenes especiales", sobre la dura reacción en redes que provocó que quedaran fuera de las "inmovilidades" los regímenes de ex presidentes, legisladores, jueces y otros funcionarios.

Sobre el tema señaló que el Gobierno "estudia los regímenes de la crema de las jubilaciones, los que más cobran: el cuerpo diplomático y el poder judicial, que tienen una diferencia altísima con las demás", pero negó que se trate de beneficios "de clase", rechazando que exista la política como una "corporación".

"No hay una clase política, hay gente que se dedica a la política que es distinto, funcionarios, pero tenemos que hacer gestos y en ese sentido Pero, además, le preguntaron por el ajuste de la "clase política", un rótulo que descalificó. "La clase política no existe, no hay clase política. Son dirigentes políticos, funcionarios, gente que se dedica a la política. Los dirigentes políticos tienen que seguir dando gestos, y estamos trabajando en acortar el número de asesores y de autos oficiales", indicó en CNN Radio.

B.D.N./H.B.