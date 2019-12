Video | Cristina retó y chicaneó a un senador del Frente de Todos

Una década antes de que empezara el debate acerca de si el debate el lenguaje inclusivo estaba bien o mal, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya daba algunas batallas acerca de cómo debía utilizarse el género femenino en el lenguaje castellano. El "a todos y a todas" fue un clásico de sus discursos pero también su lucha por imponer el "presidenta" con "a" al final.

Quizás por eso no sorprenda que en su primera sesión como presidenta de la Cámara de Senadores se haya encargado de corregir a un legislador que se dirigió a ella utilizando un sustantivo masculino. "Presidente, para que se fije..." había comenzado su interlocución el presidente del bloque del Frente de Todos en Senadores, José Mayans, y fue interrumpido por Cristina Kirchner, quien le acotó: "Presidenta senador Mayans".

Segundos más tarde, el legislador formoseño volvió a dirigirse a ella como "presidente" y Cristina le retrucó: "Presidenta, senador Mayans. Presidenta 'ta', 'ta'". El senador sonrió y le contestó: "No tiene sexo la palabra presidente". La respuesta de la expresidenta de la Nación fue inmediata: "No, eso lo dicen los machistas".

Quién es José Mayans, el futuro jefe del bloque del PJ en el Senado: enfrentado con Pichetto y en contra del aborto

Para quitarle tensión al momento, José Mayans se río y continuó su discurso: "Corrijo entonces, presidenta". En simultáneo, Cristina decía: "No, no, no, de ninguna manera".

JPA EA