Quién es José Mayans, el futuro jefe del bloque del PJ en el Senado: enfrentado con Pichetto y en contra del aborto

por Diamela Rodríguez

La buena relación con la vicepresidenta electa Cristina Kirchner y con los gobernadores lo catapultó a José Mayans a presidir la jefatura de bloque del PJ en el Senado, cargo que se concretará el próximo 10 de diciembre con la asunción de las nuevas autoridades legislativas. Su pelea con Miguel Ángel Pichetto lo acercó a la exmandataria, a quien calificó de "infiltrado" de Cambiemos cuando oficializó su integración a la fórmula con Mauricio Macri. Formoseño y católico acérrimo, fue uno de los senadores que se opuso al proyecto de ley por la legalización del aborto en agosto del año pasado: "Imaginen si la madre de Vivaldi le hubiera negado el derecho a la existencia", justificó.

El cargo de Mayans fue acordado entre Fernández de Kirchner y los gobernadores, según confirmaron a PERFIL, y conversado en la reunión que mantuvo la senadora con Alberto Fernández el pasado lunes 18 de noviembre en su vivienda de Recoleta al regreso de su viaje de Cuba. También planearon que el bloque que presidirá el formoseño se convertirá en una bancada unida que contará con 37 integrantes, el número necesario para el quórum propio.

El perfil más conocido de Mayans es su histórica amistad con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Desde 1987 hasta 2001 fue diputado provincial y luego llegó al Congreso como senador nacional, cargo que logró renovar en las elecciones de 2005, 2011 y 2017, con mandato hasta 2023.

El 8 de agosto del año pasado pasó a integrar la lista confeccionada por el movimiento feminista de senadores que votaron en contra de la despenalización del aborto. Por primera vez en la historia argentina el proyecto había conseguido la media sanción de Diputados, sin embargo, no logró vencer la instancia final en la Cámara alta. También pasó a ser noticia la justificación de Mayans para votar en contra; en su alocución convocó a "imaginar" si "la madre de Vivaldi le hubiera negado el derecho a la existencia, o la madre de Mozart, o de Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel. A ninguno de los que estamos acá nos negaron el derecho a la existencia. Los unos y los otros. Los verdes y celeste. Somos todos argentinos".

José Mayans y el bloque del PJ lapidaron al "traidor" Pichetto: "Estaba infiltrado trabajando para el Gobierno"

Pichetto y Mayans ingresaron al Senado en 2001; el primero fue presidente de bloque del PJ desde 2002 hasta junio de este año, mientras que Mayans fue vicepresidente durante 17 años. Si bien convivieron todos esos años como aliados políticos, su pelea tocó su máximo pico durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del año pasado y con la postulación a la vicepresidente en la fórmula con Macri del legislador por Río Negro.

El Presupuesto 2019, debatido el año pasado, tomó relevancia por el cruce que protagonizaron. Mayans acusó al ministro Rogelio Frigerio de dar "instrucciones" a los jefes de bancada para convocar a una sesión especial para que evitar el tratamiento del Fondo Sojero, según denunció, y Pichetto recogió el guante: "Algunos quieren incendiar la pradera. Algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución, está bien".

La llegada de Cristina Fernández al Congreso erosionó más aún la relación entre ambos. Según develó Noticias Argentinas, el entonces jefe del bloque peronista le reprochó a Mayans su relación fluida con la ex mandataria, a lo que el formoseño, con el humor ácido que lo caracteriza, le respondió acercándole una hoja en blanco: "Hacé una cosa, anotame acá con quién puedo hablar y con quién no". En otra oportunidad confesó: "Yo sé que ella se me acercaba para darle bronca a Miguel, pero yo le seguía el juego".

José Mayans y Miguel Ángel Pichetto en sus mejores mometos en el Senado.

Cuando Pichetto anunció su candidatura a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Mayans no dudó en calificarlo públicamente como "un infiltrado del Gobierno" en el peronismo y un "traidor". Finalmente el senador renunció a su cargo en el Senado y su lugar lo ocupó el cordobés Carlos Caserio.

Con la designación de Mayans como jefe de banca, el futuro de Caserio sería en el Gabinete de Alberto Fernández, según trascendió. Las designaciones en el Congreso se aceleraron por la jura de los electos el próximo miércoles. En las conversaciones entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se habría barajado también que la excandidata a gobernadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti para ser la próxima Presidenta Provisional del Senado.

¿Y Diputados? La idea de los líderes del Frente de Todos es que ambas cámaras funcionen como "en espejo", según informó Parlamentario y, con la posibilidad de que Agustín Rossi vuelva al Ministerio de Defensa, Máximo Kirchner apareció como figura para presidir el bloque. Mientras se esperan las confirmaciones en el Gabinete, la expresidenta lograría así imponerse en el armado legislativo.

