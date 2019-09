Tras la frase de Alberto Fernández, Carlos Caserio también "apuró" a Juan Schiaretti

"No me pone cómodo", declaró el titular del bloque justicialista en el Senado, Carlos Caserio, en referencia a la postura del gobernador cordobés Juan Schiaretti de no apoyar la fórmula del Frente de Todos, e incluso reconoció que le gustaría que "estuviera en la foto de gobernadores". Sus palabras llegaron luego de que Alberto Fernández —de visita en la provincia mediterránea para homenajear a José Manuel De La Sota— reclamara: "Parece que a Schiaretti le da lo mismo cualquier país: el que propone (Mauricio) Macri o el que proponemos nosotros".

"Más allá de lo que haga el gobernador, que no sé qué terminará definiendo, la verdad es que habíamos desarrollado expectativas. Me encantaría que él esté, que se firme un acuerdo con otras provincias, que el 'gringo' esté en la foto con gobernadores", resaltó Caserio en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, el legislador cordobés resaltó "la voluntad manifiesta" que hay en el justicialismo para lograr la unidad, aunque destacó: "Lo que significa para mí la provincia más grande del país gobernada por el peronismo con cinco mandatos y otro ganado para asumir, no estar en la foto, es una cosa que no me pone cómodo".

Además, el reemplazante de Miguel Ángel Pichetto en la Cámara alta sostuvo que actualmente "no hay una diferencia tan notoria entre el PJ cordobés y el kirchnerismo" y resaltó que "hay diálogo" entre ambos espacios políticos ya que los dos están "mirando el futuro juntos".

Poco antes de compartir una misa con el mandatario cordobés, Fernández advirtió que "no lo necesita" para "una elección" sino que "necesita compañeros que lo ayuden a construir una Argentina" y, por eso, "hay un montón de gobernadores del peronismo que creen en un modelo de país y construyen en base a eso".

"Parece que a Schiaretti le da lo mismo cualquier país: el que propone Macri o el que proponemos nosotros. Y no es lo mismo. ¿Es razonable decirle a los cordobeses que da lo mismo cualquier país? El modelo de Macri tiene miles de trabajadores suspendidos. Para mí no es lo mismo. Si el cree que Macri es mejor que lo diga", dijo el postulante presidencial en un reportaje con La Voz del Interior.

DR/FF