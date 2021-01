Vuelta a clases: Nicolás Trotta reúne a todos los ministros para garantizar la presencialidad

La vuelta a clases será de manera presencial en todo el país. No será un regreso total, pero las escuelas estarán abiertas todo lo que se pueda. La decisión está tomada por las provincias, que tendrán la responsabilidad de hacerlo de manera segura, y por parte del Estado nacional: el presidente Alberto Fernández lo decidió luego de que el reclamo de los padres se convirtiera en una bandera de la oposición. Desde el ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta, aseguran que, más allá de las frases en contra de los gremios a los medios de comunicación, ya existe un acuerdo para que los chicos vuelvan a las aulas con protocolos y diferentes modalidades.



Para insistir y dejar en claro la decisión, Nicolás Trotta reunirá de manera virtual a todos los ministerios provinciales en la tarde de este viernes 22 de enero, a las 18, para acordar y detallar los planes para esta presencialidad. El funcionario saldrá desde Misiones, donde asistirá hoy para reunirse con las autoridades de esa provincia. Este jueves estuvo en Corrientes y a principios de semana estuvo reunido con Sergio Uñac, mandatario de San Juan.

Trotta enfrió cuestionamientos gremiales y ratificó la vuelta a clases presenciales

Clases: la postura del Gobierno nacional

El discurso oficial se repite por estas horas: "Es fundamental en el caso de la provincia de Corrientes iniciar el ciclo lectivo el 1° de marzo, como lo van a estar haciendo 14 provincias ese día", dijo Trotta en la provincia del litoral. "Ese regreso seguro implica fortalecer el diálogo con todos los actores del sistema educativo y también que somos conscientes que queremos ir maximizando a partir del compromiso de todas y todos en la mejora de los indicadores epidemiológicos", sostuvo.

En esa línea, el funcionario nacional aseguró que la vuelta a las aulas "lo vamos a fortalecer a partir de la decisión de nuestro Gobierno de priorizar la vacunación de nuestros maestros y maestros, un 1.450.000 docentes y no docentes de todo el país; proceso que coordinados con las provincias lo vamos a iniciar en febrero, pero no lo vamos a poder resolver antes que comience las clases". En ese sentido, Trotta recordó que la vacuna no es condición indispensable para la presencialidad, "pero sí nos va a permitir ir fortaleciendo la presencialidad".

Familias por el retorno seguro: los padres en "alerta" por la vuelta a clases

La resistencia de los gremios

A pesar de esto, los gremios insisten que la vuelta a la presencialidad no es lo recomendable, aunque la decisión política ya está tomada. El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, rechazó ayer el regreso de las clases de modo presencial en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, al sostener que el anuncio del Gobierno porteño "es irresponsable" ante "el avance de la pandemia", y calificó la medida de "criminal".

"Nos da la sensación de que dicen 'insistamos que los vamos a convencer de que esto es posible'. Quieren empezar el 17 de febrero relativizando de manera irresponsable el avance de los contagios y de la pandemia en el país en general y en la Ciudad en concreto", dijo Adaro.

RI/FF