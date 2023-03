"Wado" de Pedro criticó a Alberto Fernández y anticipó una gran PASO peronista

Eduardo "Wado" de Pedro se refirió a las duras discusiones internas que salpicaron en los últimos días al Frente de Todos a causa de la filtración de un supuesto off the record del presidente Alberto Fernández en el que aseguraba que, en caso de triunfar en las elecciones presidenciales, "terminaría con 20 años de kirchnerismo". Al respecto, el ministro del Interior calificó de "fantasía" la idea de que a dos décadas de su creación, el kirchnerismo se encamine hacia su fin.

Si bien desde el espacio del Presidente negaron la veracidad de sus presuntos dichos, la filtración provocó mucho ruido en la coalición oficialista. Andrés "Cuervo" Larroque fue el primer kirchnerista duro en reaccionar. El referente de La Cámpora manifestó: "Me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”. Y este martes, De Pedro fue el encargado de desmentir al mandatario. "Hay una fantasía con terminar con cosas que recién empiezan", aseguró el ministro del Interior.

"Yo vengo escuchando que 20 años es un tiempo donde las fuerzas políticas cumplen un ciclo. Si uno lee los diarios del 55 o del 70 y pico decían que el peronismo ya se terminó. Hay una fantasía. Lo feo es que sea una fantasía de compañeros, de propios compañeros, de terminar con cosas que quizás recién empiezan", manifestó de Pedro este martes en diálogo con Jorge Rial por Radio 10.

"Si 20 años es un tiempo donde para algunos culmina un ciclo, deberían empezar a pensar los que vinieron con Néstor Kirchner en el 2003, que ellos también cumplen 20 años", insistió en alusión al actual presidente del Partido Justicialista, quien ocupó el cargo de jefe de Gabinete durante la gestión del difunto expresidente.

Wado de Pedro criticó a Mauricio Macri por despreciar "el curro de los derechos humanos"

"El Frente de Todos no se va a romper"

La turbulencia ocurrió en medio de la indefinición del oficialismo respecto a si tendrá uno o más precandidatos para retener el poder en octubre. Mientras tanto, el Presidente buscará la reelección en medio de un contexto socioeconómico frágil y diferencias de criterio dentro de la fuerza política que conduce.

Uno de los que "está armando su estrategia" es el propio Fernández, según constató de Pedro, a pesar de que no pudo confirmar si el jefe de estado buscará la reelección y, de esta forma, evitará ser el primer presidente peronista en no hacerlo. "Falta mucho todavía, hay que ver qué sucede para las elecciones", indicó el referente kirchnerista.

El Frente de Todos todavía no definió a sus candidatos para las elecciones presidenciales de octubre.

"Parte de la coalición le venimos pidiendo (al Presidente) que comparta la estrategia que tiene pensada. Yo en la semana del 24 de marzo del año pasado dije que con Sergio (Massa) y el resto de los miembros del Frente de Todos, más los gobernadores e intendentes, queríamos una mesa. Pasó un año, tuvimos una reunión y todavía la estrategia no aparece", reprochó.

Además, de Pedro anticipó una gran interna peronista al afirmar que, en virtud de la falta de definición del oficialismo, "todo indica que vamos a ir a una PASO donde cada sector presente sus candidatos". No obstante, descartó una ruptura del Frente de Todos de cara a los comicios y aseguró que sumarán más espacios. "No se va a romper el Frente de Todos, es más, lo vamos a ampliar", aclaró.

Eduardo "Wado" De Pedro: "A donde voy escucho 'Cristina Presidenta'"

La defensa de Alberto Fernández

Por otro lado, pese las diferencias que tuvo con su jefe administrativo, el funcionario nacional intentó poner paños fríos, en especial luego del malestar que generó que Fernández lo haya excluido de la emblemática reunión bilateral con Lula da Silva y organismos de derechos humanos en enero, durante la visita del mandatario brasilero a nuestro país.

En esa línea, de Pedro reveló que "tiene diálogo con el Presidente" a pesar de que tuvieron "distintas épocas". "La relación es buena; podemos tener más o menos interlocución, pero sigo siendo ministro del Poder Ejecutivo Nacional", señaló.

Además, de Pedro defendió la gestión de Fernández en medio del desafío que presentó la pandemia de coronavirus a la ya estancada economía argentina. "Muchos países soportaron la pandemia con ayuda de las reservas de Estados Unidos y Argentina invirtió y pudo sostener empleo y el nivel de vida de los argentinos".

Y agregó que "todavía hay muchas cosas por hacer" ante el Ejecutivo. "Hay una Argentina pujante con muchos polos productivos, no solo es Vaca Muerta, el norte argentino tiene un gran potencial", cerró.

"Me da pena lo que dice Macri"

En otro apartado de la entrevista, el ministro de confianza de Cristina Kirchner criticó al expresidente Mauricio Macri, quien todavía no definió si se presentará como parte de la oferta electoral en 2023. En una visita a Rosario, el fundador del PRO insistió con "el curro de los derechos humanos", en alusión al activismo que se gestó posterior a la dictadura militar.

Víctor Hugo Morales le bajó el pulgar a Wado de Pedro: "No puede ser Presidente"

"Lo que uno siente es pena, porque que un expresidente de la Nación que llegó por los votos, la confianza que tuvo muchísima gente en él, tenga esa actitud tan despectiva, en la semana del 24 de marzo y en un año donde se cumplen 40 de continuidad democrática, nos da pena", puntualizó.

"Me da pena que se valore tan poco el esfuerzo, la militancia, algo que se valora a nivel mundial. La lucha de las Madres, las Abuelas, de HIJOS. Quedan muchos chicos y chicas por encontrar. Tildar de curro cuando tenés una vida llena de curros a algo tan noble, tan elemental, tan básico como las madres, pidiendo por la libertad de sus hijos, abuelas y familiares queriendo encontrar a sus nietos. A los que tuvimos que padecer esa historia mezclarnos con esa palabra o con un curro me parece triste para la Argentina”, concluyó.

CD/nt