Zulemita visitó otra vez a Alberto Fernández y avanza el homenaje a Menem

Días atrás, Zulemita Menem visitó la Casa Rosada y vio a Alberto Fernández. No es la primera vez que la hija del ex presidente pisa Balcarce 50 durante la actual gestión: además del buen vínculo que tienen, desde hace meses planifican la colocación del busto de Carlos Menem junto a las figuras de mármol de los de otros ex jefes de Estado. Ahora esperan el alta médica y la recuperación del senador por La Rioja para que pueda participar del homenaje.

Mientras se especula con la posibilidad de que se meta de lleno en política y sea candidata con ofrecimientos que ya recibió de un sector del peronismo opositor, Zulemita Menem consolida el vínculo con la actual gestión. Mantiene buena relación con la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien se la cruzaba en el Senado cuando acompañaba a su padre a las sesiones, y también con el Presidente, con el que se vio pocos días tras.

El motivo de la reunión en la Casa Rosada fue ultimar los detalles para la instalación del busto de su padre que ya está terminado y Zulemita ya pudo ver. Hasta ayer, el senador estaba con internación domiciliaria por lo que el Presidente acordó seguir posponiendo la colocación del busto hasta que el ex jefe de Estado se recupere.

La idea original había sido que el homenaje y colocación de la figura hecha en mármol se colocara el 2 de julio, día de cumpleaños número 90 de Menem. Sin embargo, esto no pudo ser ya que recién salía de una internación por neumonía y cumplía con el aislamiento. La salud del ex jefe de Estado que gobernó entre 1989 y 1999 volvió a ser motivo de preocupación esta semana ya que debió ser internado nuevamente, pero esta vez por una infección urinaria.

El 12 de febrero, la hija del ex presidente había estado con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello junto al ex funcionario Alberto Kohan. En aquel entonces llevó distintos artículos del Senador que lo acompañaron durante las dos presidencias para que formen parte del Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

El decreto Decreto 1872/2006 dice que "los bustos escultóricos representativos de los ciudadanos que desempeñaron, por mandato constitucional, el cargo de Presidente de la Nación Argentina, serán situados en la Galería de Bustos de la Casa de Gobiernos de la República Argentina, en el orden cronológico correspondiente a sus respectivos mandatos constitucionales y luego de transcurrido el plazo de dos (2) períodos de gobierno contado desde la finalización del mandato respectivo”.

Desde el Gobierno aseguraron a PERFIL que también avanzaron en los trámites para la instalación de los bustos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Fernando de la Rúa (1999-2001). Si se tiene en cuenta el primer período presidencial, también estaría en condiciones de ser instalado el busto de Cristina Kirchner. En 2015, un día antes de finalizar su mandato, se colocó la figura de Néstor Kirchner (2003 - 2007). En 2008, la actual vicepresidenta había inaugurado también los bustos de Héctor Cámpora y de Raúl Alfonsín.

RA/MC