¿Es Trump el Presidente de Europa?

PARÍS - Los líderes de la UE "me llaman en broma presidente de Europa", afirmó Donald Trump en una reciente rueda de prensa. Por extraño que parezca, tiene algo de verdad. Durante siete meses, Europa ha tratado desesperadamente de apaciguar al presidente estadounidense, normalmente con muestras de servilismo diseñadas para satisfacer su narcisismo desenfrenado.

En consecuencia, cuando Trump criticó recientemente algunos comentarios alentadores sobre el apoyo a Ucrania, los líderes europeos lo vieron como el resultado de su estrategia de autodesprecio. Pero cuando Trump hizo comentarios más ominosos, corrieron a la Casa Blanca. En cualquier caso, es Trump quien lleva la voz cantante, porque los líderes europeos se niegan incluso a contemplar una ruptura con Estados Unidos.

Pero doblegarse ante Trump no le hará menos imprevisible. Su capricho no es sólo un rasgo de su personalidad; es un modus operandi. Trump busca infundir inseguridad en los demás, para que no puedan organizar una respuesta potente o coherente. Aunque afirme lo contrario, quiere que los europeos sean más dependientes de EE.UU., incluso cuando desvincula a su nación del destino de Europa.

Si Trump hubiera retirado definitivamente el apoyo estadounidense a Ucrania, habría alejado a Europa, sin obtener ningún beneficio psicológico ni económico. Del mismo modo, si hubiera expresado su firme apoyo a Ucrania, se habría vuelto predecible, minando gran parte de su poder sobre los líderes europeos. No hizo ninguna de las dos cosas, porque de lo que se trata es de sembrar la duda sobre sus intenciones.

Con esta estrategia en mente, consideremos el reciente "acuerdo" comercial que Trump hizo con la presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen. En él, Europa hizo cuatro grandes concesiones sin obtener nada a cambio.

En primer lugar, aceptó la narrativa "America First" de que las relaciones económicas entre Estados Unidos y Europa están desequilibradas a favor del viejo continente. Aunque la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos con Europa está casi equilibrada, los líderes señalaron la falsedad de Trump y aceptaron la responsabilidad de resolver un problema que no existe. Peor aún, Europa respaldó la idea de que este falso desequilibrio debería ser sustituido por uno real: Las importaciones estadounidenses procedentes de Europa ahora se verán afectadas por un arancel del 15%, mientras que las exportaciones estadounidenses a Europa no se enfrentarán a ningún arancel. Aún más graves son las amenazas de nuevos aranceles de represalia contra normativas europeas como la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, a pesar de que, según von der Leyen, se suponía que el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos debía estabilizar las relaciones transatlánticas. Si Trump impone sanciones adicionales contra Europa, ¿se decidirá finalmente von der Leyen a activar el Instrumento Anti-Coerción que hasta ahora se ha negado a utilizar?

No menos graves son los compromisos de aumentar las importaciones europeas de energía a 250.000 millones de dólares al año, frente a solo unos 65.000 millones en la actualidad, y de invertir 200.000 millones adicionales cada año en Estados Unidos. Por último, Europa se ha comprometido sin cuantificar a comprar más material militar estadounidense, aunque se supone que está europeizando su defensa y reforzando en consecuencia su base de fabricación.

La subordinación de Europa está tan interiorizada que la mayoría de los dirigentes europeos acogieron con entusiasmo la oportunidad de financiar una oferta ucraniana de 100.000 millones de dólares para la compra de material militar estadounidense. Eso es cuatro veces más de lo que los europeos se han comprometido con Ucrania este año, y más que toda la ayuda militar europea proporcionada a Ucrania desde 2022.

Los europeos no solo están profundizando su dependencia de las armas estadounidenses como medio de halagar a Trump; lo están haciendo en un momento en que su propio mayor proyecto militar-industrial -una empresa conjunta para crear un avión de combate de nueva generación- se ve amenazado por una disputa entre Dassault y Airbus.

Trump afirmó que Estados Unidos quedará "implicado" en la seguridad de Ucrania en el futuro

Mientras tanto, Trump hizo dos importantes concesiones en su reciente cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. Aceptó la idea de que podría haber negociaciones de paz sin un alto el fuego, y repitió como un loro el argumento de que el conflicto podría resolverse con un "intercambio de tierras", un eufemismo para referirse a Ucrania cediendo territorio soberano a la potencia extranjera que la invadió. Trump no sólo aceptó las condiciones de Putin en estos aspectos, sino que lo hizo sin que ningún dirigente europeo se implicara públicamente.

Está claro que el fracaso de Europa a la hora de diseñar una estrategia para hacer frente a Rusia no puede continuar. Para desarrollar un plan que no dependa de los caprichos de Trump, los líderes europeos deberían centrarse en tres prioridades. En primer lugar, la Unión Europea debe comprometerse plenamente a facilitar la adhesión de Ucrania al bloque incluso en ausencia de una paz duradera, aunque esto no significa que Ucrania deba tener vía libre para cumplir los criterios de adhesión. La idea de que Europa debe defender a Ucrania sin hacer preguntas sobre la corrupción u otros asuntos no tiene ni pies ni cabeza.

La segunda prioridad es ofrecer a Ucrania garantías de seguridad. Éstas son esenciales, pero Europa no puede proporcionarlas actualmente, porque Alemania, Polonia e Italia han descartado hasta ahora desplegar tropas en Ucrania. Habrá que resolver estas cuestiones. Aunque apoyar a Ucrania y reforzar el ejército europeo son objetivos compatibles, desde el punto de vista operativo son difíciles de conciliar a corto y medio plazo.

Por último, la cuestión más delicada se refiere al diálogo con Rusia. La negativa europea a dialogar con Putin otorga a Trump aún más influencia sobre el curso de los acontecimientos. Si los líderes europeos hubieran estado presentes en Alaska, o si Trump hubiera llamado a Putin desde Washington en presencia de los europeos, es evidente que las cosas habrían salido de otra manera. Pero Trump quiere ser el árbitro definitivo que se niega a tomar partido, lo que significa poner deliberadamente en el mismo plano al agresor y al agredido.

Los europeos deben afrontar la realidad. A estas alturas, la solución menos mala sería solicitar una conferencia cuatripartita que incluya a Rusia, Ucrania, Europa y Estados Unidos. Aunque tal ejercicio parezca inútil al principio, podrían surgir nuevas dinámicas con el tiempo, especialmente si Ucrania sigue infligiendo daños a la infraestructura económica rusa.

El éxito en política internacional depende de tres factores: los principios que defiendes, el equilibrio de fuerzas que subyace a tu realidad y tu voluntad de actuar. Europa tiene el primero y entiende el segundo. Queda por ver si es capaz de marcar la tercera casilla.

Zaki Laïdi, antiguo consejero especial de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2020-24), es profesor en Sciences Po.

Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org