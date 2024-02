¿Cambiarán el Lago Como? Amal y George Clooney compraron una casa de 8 millones de euros en Provenza

¿Optarán Amal y George Clooney por vivir en reclusión para encontrar la felicidad? Esta parece ser su elección al establecerse en Brignoles, en el sur de Francia, donde recientemente fueron vistos disfrutando de un paseo de la mano, en compañía de un cachorro. Sin embargo, no pasan desapercibidos, especialmente después de adquirir en mayo de 2021 la finca vinícola Canadel, una impresionante casona del siglo XVIII. Aunque aún se encuentra en proceso de renovación, el edificio de 900 metros cuadrados presenta el mismo estilo transalpino que su residencia en el lago Como.

La propiedad se extiende sobre 172 hectáreas de terreno, que incluyen bosques, un olivar, un viñedo, un lago y un campo de lavanda. La villa, decorada al más puro estilo provenzal, también cuenta con piscina y pista de tenis. Con el fin de preservar su tranquilidad, la pareja decidió construir muros alrededor de la propiedad, que originalmente no estaba vallada. En el momento de la compra, la propiedad tenía un valor de 7.900.000 euros según la web Leading Estates of the World.

Siguiendo el ejemplo de Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes anteriormente tomaron la misma decisión, Amal y George Clooney están completamente enamorados del estilo de vida provenzal y optaron por hacerlo su residencia permanente. La propiedad ahora se convirtió en su hogar principal, y la pareja planea integrarse completamente en la vida comunitaria del municipio, al igual que el resto de los residentes. George Clooney expresó su interés en respaldar un proyecto agrícola a largo plazo con el fin de abastecer de frutas y verduras a las escuelas locales.

El alcalde de Brignoles mostró su entusiasmo por esta iniciativa, así como por las repercusiones económicas más amplias que la presencia de la pareja conlleva, generando publicidad positiva para la región y atrayendo a numerosos visitantes.

Como ejemplo, el 11 de febrero pasado, se avistó al actor en Lorgues, en el restaurante local Chez Bruno, conocido por sus platos a base de trufas. Además, George Clooney compartió un video en el que envía sus mejores deseos al alcalde de Brignoles para el nuevo año. "Nos encanta pasar tiempo en el Var, nos encanta pasar tiempo en Brignoles", afirmó Clooney.

La historia de amor de George Clooney y Amal Alamuddin

La historia de amor de George Clooney y Amal Alamuddin capturó la atención del público desde el momento en que se dieron a conocer como pareja.

George Clooney, el galán de Hollywood conocido por su trabajo en películas como "Ocean's Eleven" y "Gravity", había sido un soltero codiciado durante muchos años. Sin embargo, todo eso cambió cuando conoció a Amal Alamuddin, una abogada y activista de derechos humanos de origen libanés-británico, en 2013. Se conocieron en una cena organizada por un amigo en común y, según los informes, Clooney quedó instantáneamente impresionado por la inteligencia y la belleza de Amal.

Después de un breve noviazgo, la pareja se comprometió en abril de 2014, y en septiembre de ese mismo año, se casaron en una lujosa ceremonia en Venecia, Italia. La boda atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo y fue descrita como un evento elegante y romántico.

Desde entonces, George y Amal son una pareja inseparable, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus esfuerzos humanitarios. Han sido fotografiados juntos en numerosas ocasiones, asistiendo a eventos de caridad, estrenos de películas y viajes por todo el mundo.

En 2017, la pareja dio la bienvenida a gemelos, Ella y Alexander, lo que agregó una nueva dimensión a su vida juntos. Se les ha visto disfrutando de la paternidad y compartiendo momentos familiares felices en público.

JCCL / Gi