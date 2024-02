Rafael Nadal habló de su hijo y el cambio radical en su vida tras ser padre

En su reciente entrevista con Ana Pastor en El Objetivo, Rafa Nadal compartió sus reflexiones sobre su retorno a las canchas y su futuro retiro del deporte. Sin embargo, uno de los puntos que más destacó fue que habló como nunca de su vida privada, como por ejemplo su faceta como padre. Aunque sueña con volver en marzo en el torneo de Indian Wells, es consciente de que su despedida del tenis está cada vez más cerca. "A veces mi cuerpo no responde como me gustaría", admitió, reconociendo los desafíos físicos y mentales que enfrenta con cada lesión.

En otro pasaje de la entrevista, destacó el apoyo incondicional de su esposa, Mery Perelló, quien lo alienta a seguir adelante. "A mi mujer le gusta que siga jugando al tenis", compartió Nadal, revelando cómo su familia influye en su carrera y en su vida fuera de las canchas. Además de sus desafíos deportivos, Nadal habló sobre su experiencia como padre durante los primeros 16 meses de vida de su hijo.

Al abordar la cuestión de si le gustaría que su hijo siguiera sus pasos en el tenis, Nadal fue sincero: "Preferiría que practicara otro deporte". Si bien reconoció el impacto del tenis en su vida, expresó su deseo de apoyar los intereses de su hijo. "Mi hijo tiene 16 meses, hay que ir viéndolo. Creo que es muy fácil opinar. Se pueden dar lecciones de aquí hacia allí, pero cuando estás en ello, y es tu hijo, es diferente", consideró.

Sobre su visión de la paternidad, Nadal reflexionó sobre el equilibrio entre el apoyo y la responsabilidad: no quiere ser un padre que justifique todo lo que hacen sus hijos, sino alguien que fomente la responsabilidad y el crecimiento personal.

Mirando hacia el futuro, Nadal se visualizó igualmente feliz después de su retirada. Su principal preocupación es mantener una vida activa y seguir disfrutando del deporte, incluso una vez que cuelgue la raqueta profesionalmente. "Tengo la sensación de que voy a ser igual de feliz el día después de dejarlo. Soy una persona muy abierta y nada obsesionada. Intensa y esforzada en el trabajo, sí. Pero he salido, me lo he pasado bien, no me he perdido casi nada en esta vida por el tenis", apuntó.

Con confianza en su regreso a Indian Wells y en su deseo de una vida equilibrada, Nadal demuestra su determinación tanto dentro como fuera de la cancha.

Rafa Nadal polémico: “Las oportunidades para los hombres y mujeres deben ser las mismas. Los sueldos no”

Con el correr del tiempo, Rafael Nadal no solo se llevaba las miradas del mundo por su excelsa performance dentro de una cancha de tenis, sino que escalonadamente fue sumando declaraciones que lo han puesto en el centro de la escena.

En ese contexto, buscando su mejor versión desde lo físico para volver a la competición, en diálogo con La Sexta, el ganador de 22 títulos de Grand Slam se refirió al histórico reclamo de la igualdad salarial en el mundo del tenis.

“No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos, ¿los mismos? No”, manifestó el nacido en Mallorca dejando en claro su postura.

De hecho, el ex número 1 del ranking ATP defendió sus dichos cinco años atrás respecto a que cada uno debe tener un sueldo dependiendo de lo que genere. “Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntás si soy feminista, decime qué es ser feminista”, le dijo el deportista de 37 años a la periodista española Ana Pastor y agregó: “Si me decís que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista”.

Por último, el tenista de 37 años cerró: “Claro que quiero igualdad, pero la igualdad no reside en regalar. Reside en que, si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad”.

JCCL / Gi