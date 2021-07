Alejandro Vaccaro: “Borges se hubiera muerto de risa y no habría hecho juicio por esto”

En 2009, el escritor Pablo Katchadjian publicó “El Aleph engordado”, un texto que toma la obra de Jorge Luis Borges y le agrega 5600 palabras. Si bien el autor explicó que era un experimento literario, María Kodama lo enjuició y luego de varios años, los jueces a cargo de la causa fallaron a favor de Katchadjian.

Sin embargo, en las últimas horas Ricardo Strafacce, abogado de Katchadjian, volvió a poner el tema en agenda al revelar que María Kodama debe pagarle $888.500 en conceptos de honorarios y tasas de justicia y, de no hacerlo, la obra de Borges quedará embargada.

La noticia generó todo tipo de repercusiones y PERFIL se comunicó con Alejandro Vaccarro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), para conocer su visión al respecto.

“Nosotros siempre nos expresamos en desacuerdo sobre el juicio. Somos defensores de los derechos de los autores pero en este caso queda claro que es un homenaje a Borges”, indicó Vaccaro. Y agregó: “Puede no gustarte lo que hizo Katchadjian desde una visión estética. De hecho, a mi no me gusta ese texto y no lo recomendaría pero no hay una violación de los derechos de autor y así se expresó la Justicia”.

Rommers negó que su colección de Borges fuera robada y aseguró que "está todo documentado"

Vaccaro ha estudiado la vida y obra de Borges y escribió varios libros al respecto. Por ese motivo, cree que el escritor jamás hubiese reaccionado de la manera que lo hizo Kodama ante un texto como “El Aleph engordado”. “Borges se hubiera muerto de risa y no habría hecho juicio. De hecho, lo copiaron e imitaron estando él vivo y se mataba de risa”, aseguró el presidente de la SADE.

Incertidumbre por la obra de Borges

Ricardo Strafacce aseguró a distintos medios que Kodama está en mora y, de no pagar, los derechos que ella tiene sobre la obra de Borges como su heredera saldrán a remate público.

“Alguien puso eso pero para mi está equivocado. Se embarga la obra, cosa que es un recurso lícito, pero lo que va para el abogado defensor son los ingresos que genera la obra por los contratos que hay firmados con dos editoriales hasta cubrir el monto. La obra en sí está protegida y no se ve afectada para nada”, dijo Vaccaro.

PERFIL se comunicó con Fernando Soto, abogado de María Kodama, quien explicó algo similar. “Ella no está en mora, no es insolvente ni hay peligro de fuga. Esto se solucionaba con un llamado o a lo sumo una carta documento para pedir el pago”, comentó. “Hoy me mandaron el monto. Lo voy a evaluar y arreglaremos el pago que pide mi colega pero no hay posibilidad de que la obra de Borges salga a remate público”, continuó.

Soto aseguró a PERFIL que la situación con respecto a “El Aleph engordado” no finalizó y que próximamente se iniciarán medidas por daños y perjuicios. “Es una paradoja. Borges jamás se hubiera imaginado que 35 años después de su muerte habría abogados peleando por estos temas”, reflexionó Vaccaro.