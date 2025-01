El musical del cartel transgénero "Emilia Pérez" encabezó las nominaciones al Oscar de este año, obteniendo 13 nominaciones en un anuncio el jueves pospuesto por los devastadores incendios forestales de Los Ángeles.

La película ambientada en México del director francés Jacques Audiard, estrenada por Netflix, rompió el récord de mayor cantidad de nominaciones al Premio de la Academia para una película en un idioma distinto del inglés.

Competirá por los Oscar a mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y mejor película internacional, además de múltiples nominaciones a mejores canciones, banda sonora y sonido.

Le siguió la saga épica de inmigrantes "The Brutalist" y la sensacional adaptación de Broadway "Wicked", que obtuvieron 10 nominaciones cada una. La película biográfica de Bob Dylan "A Complete Unknown" y el thriller del Vaticano "Conclave" obtuvieron ocho nominaciones cada uno.

Los plazos de votación tuvieron que ser extendidos este mes, ya que Los Ángeles, la capital del entretenimiento estadounidense y sede de los Premios de la Academia, fue devastada por múltiples incendios que mataron a más de dos docenas de personas y obligaron a decenas de miles a huir.

Los nominados fueron revelados en circunstancias tranquilas, mientras una ciudad que normalmente se concentra en la carrera por los Oscar estaba en cambio concentrada en nuevos incendios que ardían al norte de la ciudad.

Aun así, la deslumbrante ceremonia de los Oscar todavía está programada para el 2 de marzo, coronando meses y millones de dólares de campaña para obtener estatuillas doradas.

"Emilia Pérez", en la que un jefe del narcotráfico hace la transición a la vida como mujer y le da la espalda al crimen, recibió nominaciones a mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y mejor película internacional, además de múltiples nominaciones a canción, banda sonora y sonido.

La película está protagonizada por Karla Sofía Gascón, una narcotraficante sedienta de sangre que, tras convertirse en mujer, ayuda a los familiares de los desaparecidos. En la película también aparecen la estrella de "Avatar", Zoe Saldana, la cantante y actriz Selena Gómez y la actriz mexicana Adriana Paz.

Karla Sofía Gascón se convirtió en la primera actriz trans abiertamente nominada a mejor actriz.

A pesar de su enorme éxito internacional, "Emilia Pérez" enfrenta críticas en México, donde el narco-musical transgénero ha sido acusado de trivializar la violencia relacionada con las drogas.

"La película trivializa el problema de los desaparecidos en México", argumenta una petición en el sitio web Change.org que tuvo más de 11.000 firmas pidiendo que la película sea retirada antes de su estreno en México el jueves.

"Es una película insensible, irrespetuosa con nuestra cultura que va mucho más allá del narcotráfico y el dolor de miles de familias", agregó.

Angie Orozco, madre de una de las más de 100 mil personas desaparecidas en México, dijo a medios locales que si bien no se opone a que “ Emilia Pérez ” sea un musical, “se debe abordar de manera respetuosa”.

"Espero que podamos aprovechar todo este ruido, yendo más allá de lo superficial", dijo.

Gascón se convirtió en la primera actriz trans abiertamente nominada al Oscar, en la categoría de mejor actriz, mientras que Saldana fue nominada a mejor actriz de reparto.

En marcado contraste, la fría recepción en México comenzó en octubre en el Festival de Cine de Morelia, donde la película recibió un tibio aplauso.

Aparte de la presencia de Paz, la película "se siente poco auténtica y eso realmente me molesta", dijo el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto ("Barbie", "Killers of the Flower Moon") en una entrevista con el medio de noticias de Hollywood Deadline.

"Sobre todo cuando el tema es tan importante para nosotros los mexicanos. Es además un tema muy sensible", añadió en referencia a la violencia relacionada con el narcotráfico.

Audiard rechazó las críticas de que la película tergiversaba la realidad de México, pero reconoció el jueves en una entrevista que tal vez "lo manejó torpemente".

De cara a las nominaciones, dijo en Bogotá que algunas escenas de la película buscaban deliberadamente "desafiar la credulidad" y que su objetivo era contar historias que fueran "tanto locales como universales". "Es una película en español que se rodó en París. Es una película mestiza", dijo.

El escritor mexicano Jorge Volpi calificó la producción como "una de las películas más crudas y engañosas del siglo XXI".

En un artículo en el diario El País, Volpi afirmó que "encarna todos los torpes prejuicios contra las transiciones de género", aunque al mismo tiempo elogió el "trabajo meticuloso" de Gascon.

La película también ha sido criticada por algunos usuarios de las redes sociales. "'Emilia Pérez' es todo lo malo que hay en una película: estereotipos, ignorancia, falta de respeto, lucrarse con una de las crisis humanitarias más graves del mundo (las desapariciones masivas en México)", escribió en X Cecilia González, periodista mexicana residente en Argentina.

Sin embargo, hubo algunas excepciones notables: el cineasta mexicano ganador del Oscar Guillermo del Toro describió a Audiard como "uno de los cineastas vivos más increíbles".

"Es tan hermoso ver una película que es cine", dijo efusivamente en una conversación con Audiard en el Directors Guild of America, según un video publicado por The Hollywood Reporter.

Audiard dijo que pasó más de cuatro años investigando para "Emilia Pérez". Pero "en algún momento hay que dejar de investigar porque... de lo contrario terminas haciendo un documental", añadió.

En un guiño a las críticas, dijo en una presentación reciente en México: "Si las cosas parecen chocantes en ' Emilia ', estaría dispuesto a disculparme". "Es una ópera y una ópera no es muy realista".

"Emilia Pérez" superó fácilmente el récord de mayor cantidad de nominaciones para una película en un idioma que no sea el inglés, que anteriormente ostentaban "El tigre y el dragón" y "Roma", cada una con 10.

Como mejor actor, el gran favorito Adrien Brody fue nominado por "The Brutalist" junto con Timothee Chalamet ("A Complete Unknown"), Ralph Fiennes ("Conclave") y Colman Domingo ("Sing Sing").

Pero en una elección inesperada que seguramente irritará a más de uno en la nueva Casa Blanca, el quinto y último puesto le correspondió a Sebastian Stan, por su inquietante transformación en un joven Donald Trump en "El Aprendiz".

La película ha generado amenazas de demandas por parte de los abogados del presidente estadounidense, particularmente por una escena en la que se muestra al entonces promotor inmobiliario violando a su primera esposa, Ivana.

En la vida real, Ivana acusó a Trump de violarla durante el proceso de divorcio, pero luego se retractó de la acusación. Murió en 2022.

Jeremy Strong, quien interpreta al siniestro mentor del joven Trump, Roy Cohn, también fue nominado por su papel secundario, superando a actores como Denzel Washington ("Gladiator II").

Mientras tanto, en una intensa carrera por el premio a mejor actriz, las estrellas Angelina Jolie y Nicole Kidman (que se entregaron por completo a sus interpretaciones en "María" y "Babygirl", respectivamente) no lograron entrar.

En cambio, la reina del regreso Demi Moore, quien cautivó a la industria con su discurso de aceptación de los Globos de Oro por su película satírica de terror corporal "The Substance", fue nominada y es vista como la favorita.

Entre sus rivales se encuentran Gascon, la estrella de "Anora" Mikey Madison y la brasileña Fernanda Torres por "I'm Still Here".

La protagonista de "Wicked", Cynthia Erivo, también fue nominada a mejor actriz, junto a su coprotagonista y sensación de la música pop Ariana Grande, en la categoría de reparto.

Además de "Emilia Pérez" y "The Substance", hubo una nominación inesperada a mejor película para "I'm Still Here", ambientada durante la dictadura de los años 70 en Brasil.

El director francés de "Emilia Pérez", Jacques Audiard, elogió el cine "híbrido"

Jacques Audiard dijo este que estaba "muy emocionado" después de que su película rompiera el jueves el récord de mayor cantidad de nominaciones al Oscar para una película en un idioma que no sea el inglés.

La odisea musical surrealista sobre la transición de género de un capo de la droga mexicano recibió 13 nominaciones, convirtiéndose en la película en idioma no inglés más nominada en la historia de los Oscar.

Con música intercalada con diálogos mayoritariamente en español y dirigida por un francés, Audiard dijo que era un ejemplo de "cine híbrido".

"Me pregunto si esto se está convirtiendo en una tendencia: un deseo de hacer películas con diferentes elementos lingüísticos, actores únicos y temas distintivos", dijo a la AFP el cineasta de 72 años poco antes de abordar un avión hacia Sudamérica.

También abordó la controversia actual en México, donde algunos han criticado la película por su retrato del país y sus problemas de tráfico de drogas, incluso antes de su estreno en cines allí.

"Hay quienes han visto la película y quienes no", dijo. "Mis intenciones me parecen virtuosas, pero reconozco que hay un problema ahí". "El narcotráfico... bueno, ¡también se podía optar por no hablar de ello! Pero era algo que me tocaba muy de cerca. Quizá lo manejé con torpeza", añadió.

Los otros nominados a mejor director de 2025 son Sean Baker por "Anora", Brady Corbet por "The Brutalist" y James Mangold por "A Complete Unknown". Sólo tres mujeres han ganado el premio a mejor dirección en la historia de los Oscar, empezando por la estadounidense Kathryn Bigelow por su película de guerra de 2009 "The Hurt Locker".