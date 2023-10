Britney Spears reveló cómo su padre alcohólico la llamó gorda y la convirtió en un 'robot infantil'

Por primera vez, Britney Spears contó cómo su padre, quien luchaba con el alcoholismo, la aterrorizó desde su infancia. The Sun tuvo acceso a las primeras páginas de su próxima autobiografía, The Woman In Me, donde el ícono del pop de 41 años arremete duramente contra Jamie Spears, acusándolo de ser "cruel, indiferente y distante" durante sus años de crecimiento.

Spears contó que Jamie siguió menospreciándola hasta que cumplió 30 años, a menudo la llamaba "gorda" y la obligaba a trabajar en contra de su voluntad mientras estaba bajo su tutela durante trece años.

La exitosa cantante de Toxic afirma que Jamie, de 71 años, solía beber en exceso en sus días previos a la fama, a tal punto que le aterraba estar en un auto con él mientras crecía en Kentwood, Luisiana.

En un adelanto del libro, que se publicará el 24 de octubre, Britney escribe: "Papá bebía hasta que no podía pensar. Desaparecía de casa durante varios días seguidos. Y cuando estaba borracho, se ponía muy malo". ".

La superestrella dice que la relación de su padre con el alcohol provocó que sus negocios fracasaran y que se agotara su dinero, lo que no hizo más que agravar los problemas en el hogar. "El estrés de no tener dinero se vio agravado por el caos causado por los cambios de humor extremos de papá", sostiene en su biografía.

"Tenía mucho miedo de subirme al coche con él, porque hablaba solo mientras conducía. Ni siquiera entendía lo que decía. Parecía estar en su propio mundo", agrega.

Britney prosigue al afirmar que ahora considera que la adicción al alcohol de su padre fue una consecuencia del abuso que él mismo sufrió a manos de su padre, June Spears. Con un tono desgarrador, agrega: "Pero en ese momento no tenía idea de por qué era tan duro con nosotros y por qué nada de lo que hacíamos le parecía lo suficientemente bueno a sus ojos".

"Para mí, lo más triste fue que siempre había querido un padre que me quisiera tal como era, alguien que me dijera: 'Te amo, punto. Puedes hacer cualquier cosa. Te amaría por siempre incondicionalmente'", cierra el capítulo sobre su padre.

Britney Spears afirma en su muy esperada nueva autobiografía The Woman in Me (La Mujer en Mí), que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake hace más de dos décadas, según un fragmento publicado el martes por la revista People. En su libro, la icónica cantante de 41 años también profundiza en la polémica tutela que dictó su vida y sus finanzas durante 14 años.

"Nunca habría tomado esa decisión por mi cuenta, pero Justin estaba decidido en su decisión de no ser padre", dijo Britney.

La autobiografía relata los primeros días de su conexión cuando ambos eran jóvenes artistas en el Club Mickey Mouse de Disney. Su relación, que comenzó en su adolescencia tardía, se convirtió en uno de los romances más destacados en la industria del entretenimiento antes de que se separaran en 2002.

Según la autobiografía y el adelanto que brindó a People, Timberlake no estaba entusiasmado con el embarazo. Spears escribe: "Él creía firmemente que no estábamos preparados para dar la bienvenida a un hijo en nuestras vidas y que éramos demasiado jóvenes".

"Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las experiencias más dolorosas que he tenido", reflexionó.

Después de separarse de Timberlake, Spears tuvo dos hijos, Sean y Jayden, con su segundo esposo, Kevin Federline. En 2008, tras un colapso muy público, se encontró bajo una tutela legal sin precedentes, en gran parte supervisada por su padre, Jamie.

Durante una audiencia en 2021, Spears expresó cómo la tutela le impidió retirar un dispositivo intrauterino (DIU), a pesar de su deseo de quedar embarazada. Lamenta: "La tutela me despojó de mi feminidad, convirtiéndome en una niña".

Reflexionando sobre el control duradero de su padre sobre su cuerpo y finanzas, comenta: "Cuando pienso en mi padre y sus asociados teniendo dominio sobre mí durante tanto tiempo, me da asco".

En noviembre de 2021, se puso fin a la tutela. Spears quedó embarazada en 2022, pero lamentablemente reveló un aborto espontáneo posteriormente. En agosto, su tercer esposo, Sam Asghari, anunció que estaban buscando el divorcio.

