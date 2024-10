Cecilia Bolocco hizo una inesperada confesión sobre su relación con Carlos Menem: "Cambié los aplausos por los huevos”.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Pamela Díaz, titulado "Sin Editar", la ex Miss Universo y diva Chilena, Cecilia Bolocco sorprendió con una confesión inesperada y divertida sobre su vida amorosa. La conversación estuvo llena de sinceridad y humor, dejando un momento inolvidable cuando Bolocco reveló la mayor locura que había hecho por amor, haciendo referencia a su relación con el expresidente argentino Carlos Menem.

Durante la charla, Pamela Díaz, fiel a su estilo directo, no dudó en preguntarle a Bolocco sobre su vida sentimental y le lanzó la pregunta: “¿Cuál ha sido la mayor locura que has hecho por amor?”. Sin pensarlo demasiado, Cecilia respondió con naturalidad: “Dejar todo. Yo dejé todo en su momento, cuando me casé y me fui a Argentina”.

Aunque la respuesta ya sorprendió a muchos, lo que realmente desató las carcajadas fue lo que agregó a continuación: “Es más, cambié los aplausos por los huevos”, en referencia al drástico cambio que experimentó al dejar su exitosa carrera televisiva en Chile para seguir a su entonces esposo al extranjero.

El comentario, lleno del humor característico de Bolocco, no solo provocó risas de Pamela Díaz y el equipo de producción, sino que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Los fanáticos de ambas figuras no han parado de comentar el divertido momento, generando gran expectativa por ver la entrevista completa.

Cómo fue la historia de amor de Carlos Menem y Cecilia Bolocco

La historia de amor entre Carlos Menem, expresidente de Argentina, y Cecilia Bolocco, ex Miss Universo chilena, fue una relación que capturó la atención tanto de los medios como del público en América Latina por su naturaleza inesperada y mediática.

El comienzo de la relación se dio en el año 1999, cuando Bolocco entrevistó a Menem en su programa de televisión. En ese momento, Menem ya no era presidente de Argentina, pero seguía siendo una figura política influyente. La entrevista, que parecía ser simplemente una conversación profesional, resultó ser el inicio de una relación romántica. El riojano quedó impresionado por la personalidad y el carisma de la entonces conductora, y poco después comenzaron a verse de manera más personal.

El noviazgo entre ambos fue sorpresivo para muchos debido a las diferencias en edad y origen. Carlos Menem, 35 años mayor que Cecilia Bolocco, era un político con una trayectoria consolidada, mientras que la modelo había brillado como figura internacional tras ganar el certamen de Miss Universo en 1987 y luego había desarrollado una exitosa carrera en los medios de comunicación. A pesar de estas diferencias, su relación avanzó rápidamente.

En 2001, la pareja se casó en una ceremonia privada en La Rioja, Argentina, en un evento que generó una gran cobertura mediática. Bolocco se trasladó a Argentina, donde comenzó una nueva vida junto a Menem, alejándose de su carrera en televisión para enfocarse en su matrimonio y en la vida pública como primera dama del expresidente.

En 2003, nació su hijo, Máximo Menem Bolocco, lo que reforzó la imagen de la familia ante la opinión pública. Sin embargo, con el tiempo, la relación comenzó a deteriorarse. Las diferencias de carácter, estilo de vida y las obligaciones de Menem con la política terminaron por desgastar el matrimonio.

La pareja finalmente se separó en 2007, aunque no formalizaron su divorcio hasta varios años después. A lo largo de su relación, la pareja fue objeto de intensa atención por parte de los medios, tanto por su historia de amor como por las tensiones y desafíos que enfrentaron.

