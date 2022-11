Cecilia Bolocco lanzó polémicos y repudiables conceptos con respecto a las mujeres que utilizan talles grandes de ropa y en las redes sociales no la perdonaron. Entre otras cosas, los usuarios la tildaron de "gordofobica" y "discriminadora".

"Si necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos. Se los digo con todo mi amor", lanzó la ex modelo durante un vivo de Instagram y aconsejó que "hagan algún ayuno intermitente o alguna cosa" para no ser "tan grandes".

"A algunos hombres les gustan las mujeres extras en carne, confiésenlo. Pero XXL así tan, tan, tan grande, no es sano, no es bueno", completó la ex Miss Universo chilena mientras se probaba su colección de prendas de lino que calificó como "espectacular". Claro, ¿qué iba a decir?

En concreto, Bolocco lanzó sus polémicos dichos mientras mostraba una camisa talle M y una seguidora le sugirió que agregara talles XXL a su cápsula de ropa, a lo que la conductora le respondió: "Este llega hasta el talle extra large y van a ver lo grande que es".

"Esto es un M, así que yo no sé si quieren más grande que extra large. Si necesitás más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?", disparó la ex modelo y desató la furia de muchos de los usuarios que repudiaron sus dichos en redes sociales.

Gordofobia: Argentina es el segundo país con más casos de trastornos alimenticios del mundo

Sin embargo, la ex Miss Universo no se detuvo ahí y dio un paso más, recomendándole a quienes le pedían tallas grandes que "hicieran un ayuno intermitente o algo porque talle tan tan grande, no".

Para concluir, y también para "terminar de enterrarse", Bolocco le pidió a los hombres que "confiesen que les gustan las mujeres hechas en carne" pero que "el talle XXL no es sano". "Por eso se los digo, y porque van a tener más éxito con los muchachos", cerró.

Repudio en redes sociales

Como era de esperarse, las redes sociales no dejaron pasar los dichos de la ex Miss Universo y estallaron las críticas, llenando su perfil de Instagram de comentarios en su contra. Asimismo, los usuarios hicieron eco de sus dichos en Twitter y potenciaron el repudio a la ex modelo.

"Ya no buscamos la aprobación masculina en base a nuestra apariencia física", dejó en claro una de las internautas que salió a criticar a Bolocco, mientras otra agregó: "No se habla del cuerpo ajeno, y no necesitás de un hombre para ser valiosa".

Por su parte, otra mujer la acusó de "no tener empatía ni sororidad", mientras que otras mujeres añadieron: "¿Año 2022 y está hablando de los cuerpos ajenos?"; "Te quedaste en el siglo pasado".

"Promueve desórdenes alimenticios. ¡Qué irresponsabilidad!", enfatizó una usuaria en relación a la diferencia entre la cuestión estética y la salud. Al mismo tiempo, otra acusó: "Con tu mensaje de gordofobia estás incentivando trastornos en la conducta alimentaria".

