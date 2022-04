Chris Rock agota actuaciones luego de la cachetada que le dio Smith

Paradoja inesperada, un hecho violento quedará como imagen que defina la entrega número 94 de los premios Oscar. Y no quizá el que esperaba, por ejemplo, Sean Penn, quien llamó a boicotear la gala emblema de Hollywood si la Academia no habilitaba a que Volodymyr Zelenski –presidente de Ucrania– pudiera hablar por Zoom durante la ceremonia. De haberlo hecho, salvo que sorprendiera con algo en particular, hubiera quedado como una anécdota más en el marco del conflicto bélico que mantiene su país con Rusia. Difícilmente habría superado todo lo que generó la cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock –conductor de los mencionados premios– cuando este hizo un chiste sobre la alopecia que tiene Jada Pinkett Smith, esposa del actor. Durante los días que siguieron a ese hecho, el video en redes sociales y plataformas superó incluso el número de televidentes que tuvo la premiación en vivo; también se generaron memes, debates mediáticos acerca de los límites del humor, también análisis gestuales de la performance de Will Smith desde que se levantó de su butaca hasta que finalizó su cometido, y, por supuesto, presunciones de que todo estuvo armado como parte de un sketch, sostenidas en que en los Oscar la única improvisación posible es la de las emociones de quienes reciben o pierden la estatuilla. Hasta se lo bautizó con un nombre: el “slap-gate”.

En shock. En el caso de Chris Rock las consecuencias de lo sucedido tuvieron un correlato algo más concreto, por decirlo de algún modo. El actor agotó las entradas de las tres primera fechas pos Oscar que tenía de su gira Ego Death World Tour, e incluso agregó funciones. No solamente online sino en un cartel luminoso visible, The Wilbur Theatre –en Boston– colocó que las seis funciones –hizo dos por noche– tenían localidades agotadas. A eso se sumó un número de medios que, a la espera de registrar alguna declaración suya, tomaron todo el ingreso al teatro. Algo que no hubiera sucedido en condiciones normales. También la expectativa generada alentó un mercado paralelo de reventa de entradas. En el Wilbur Theatre, estas tenían valores que iban de los 51 a los 71 dólares. Pero según se recorra la prensa norteamericana, las mencionadas cifras de reventa habrían alcanzado desde 500 dólares a 800 y hasta 1.000. Algo tan difícilmente comprobable como el sexo de los ángeles. A todo esto, como escenografía espontánea, en la puerta del teatro hubo fans pro Chris Rock y pro Will Smith. El teatro, por su parte, sí tomó prevenciones dentro de la sala y se exigió a todos los asistentes colocar sus celulares en bolsitas selladas para evitar que se registren tanto escenas del espectáculo como sonido. Si bien hasta ahora no se viralizaron videos de ninguna de las seis funciones, sí frases de Rock. “¿Cómo pasaron el fin de semana?”, comenzó el actor su stand up. Aplausos y risas no se hicieron esperar, y aunque muchos –o todos– creyeron que era el inicio de un monólogo sobre los Oscar, Rock se desvió del tema previo aviso al público. “Si vinieron a escuchar algo de eso, lo lamento… Tengo un libreto completo que escribí antes de ese fin de semana”, aclaró. “Todavía estoy procesando lo que pasó. Y más allá de lo raro que fue todo, la vida es bastante buena”. Luego siguió con el guión pre Oscar, y su performance incluyó comentarios irónicos y ácidos sobre personajes como Meghan Markle y el príncipe Harry, la familia Kardashian, Donald Trump, Hillary Clinton y, por supuesto, Joe Biden. Y sí frenó en una de las funciones a un par de espectadores que en algunos momentos gritaron algo contra Will Smith.

Sanción pendiente. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se hizo eco de la presión que generó el “slap-gate” y se rumoreó que podrían expulsar al actor. Pero Will Smith se adelantó. Ayer, Variety publicó que el actor renunció. “La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y las audiencias del mundo entero desde casa”. El presidente de la Academia, David Rubin, dijo que avanzarán en los procedimientos disciplinarios, y confirmó que la Academia tiene una reunión el próximo 18 de abril donde se discutirán las posibles sanciones.