Donald Trump volvió a insinuar que Justin Trudeau es hijo de Fidel Castro: "Su madre era bella y salvaje"

El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a sugerir que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es hijo del fallecido dictador cubano Fidel Castro, según el nuevo libro Save America, publicado en plena campaña electoral.

"Justin Trudeau y yo nos llevamos muy bien, pero había diferencias naturales en el sentido de que él es muy liberal y yo, por decirlo suavemente, no lo soy", comienza Trump en el libro, que incluye fotografías de él durante y después de su mandato (2016-2020). "Será muy interesante ver cómo nos va en el futuro, pero primero tengo que llegar allí".

Y agregó: "Su madre era bella y salvaje. En los años 70, ella solía ir a discotecas con los Rolling Stones, pero también estaba asociada de alguna manera con Fidel Castro. Ella decía que él era 'el hombre más sexy que he conocido', y mucha gente dice que Justin es su hijo".

"Él jura que no lo es, pero ¿cómo demonios lo iba a saber? Castro tenía buen pelo, el 'padre' no, Justin tiene buen pelo y se convirtió en comunista igual que Castro", conjeturó el expresidente, que ahora se encuentra en carrera para volver a la Casa Blanca.

Trump publicó el libro semanas después de decir en una entrevista en un podcast que "dicen que [Justin Trudeau] es el hijo de Fidel Castro, y podría serlo". Unos años antes, el magnate había insinuado que Margaret, madre del primer ministro canadiense, había mantenido relaciones con los integrantes de la banda Rolling Stones.

Los rumores sobre la paternidad del líder cubano comenzaron a circular en 2016 y el gobierno canadiense tuvo que negarlos oficialmente en 2018, después de que la agencia Associated Press (AP) publicó una verificación de datos que marcó la versión como falsa.

El informe de la AP señaló que Margaret tuvo a su hijo en 1971 nueve meses después de casarse con el entonces primer ministro canadiense Pierre Trudeau y cuatro años antes de que el matrimonio hiciera su primer viaje oficial a Cuba.

Justin tenía 13 años cuando sus padres se separaron, en uno de los divorcios más escandalosos de su época, ya que Margaret Trudeau admitió después en sus memorias que durante su matrimonio mantuvo decenas de relaciones extramatrimoniales.

Pierre Trudeau cosechaba grandes éxitos políticos como primer ministro canadiense cuando se casó con Margaret, treinta años más joven que él. "Sus ojos eran de un azul muy, muy brillante. Era muy encantador. Era un aventurero; era un provocador; Era muy, muy inteligente y tenía unas piernas fabulosas", relató Margaret a Vanity Fair en 2017.

"Yo apenas era una mujer, tenía poco más de 20 años", dijo Margaret en sus memorias. "Él era un intelectual muy urbano y sofisticado de poco más de 50 años. Yo acababa de salir de la universidad. Era una chica hippie. Pensaba muy libremente para mi época. Me habían criado para ser muy liberada… Pero una vez que él se casó conmigo y me llevó a casa y tuve sus hijos, me di cuenta de que me habían metido en una jaula de pájaros".

A su esposo "le encantaba salir con actrices, cantantes y bailarinas, solo por el fin de semana o por una copa de champán", relató Margaret. "Habíamos llegado a un acuerdo: cuando yo no salía con él, él podía salir con otras chicas".

La ruina del matrimonio llegó rápidamente, después del nacimiento de tres hijos. Margaret pasó su sexto aniversario de bodas en un concierto de los Rolling Stones y los rumores de que la pareja estaba en crisis surgieron después de que ella fuera vista en una fiesta con los músicos.

Pero en una entrevista posterior en la revista Harper's Bazaar (2016), Margaret aseguró que ella y su marido ya se habían separado secretamente antes de esa fiesta.

"Jugamos a los dados hasta aproximadamente las cinco de la mañana en mi suite de hotel, fumamos un poco de marihuana, hablamos. Fue una buena noche y era mi nuevo mundo", relató Margaret sobre la fiesta. "Pero nadie sabía que estaba separada de mi marido todavía, y provocó un gran escándalo".

La madre de Justin Trudeau, Margaret, se divorció en 1976 del entonces primer ministro Pierre Trudeau. Después admitió haber tenido relaciones extramatrimoniales con los actores Jack Nicholson y Ryan O'Neal y el senador Ted Kennedy.

"Es realmente vergonzoso. Simplemente no es verdad", dijo el líder de los Stones, Mick Jagger, a quien también se relaciona con la princesa Margarita de Inglaterra. "Ella solo vino para un concierto de dos noches. Solo quería pasar un buen rato. No sé".

En otra oportunidad, Jagger describió a Margaret Trudeadu como "una chica muy alocada en busca de algo. Lo encontró, pero no conmigo. No me acercaría a ella ni con un palo".

En 1977, Pierre Trudeau (fallecido en 2000) anunció que Margaret "deseaba dejar el matrimonio y seguir una carrera independiente". Pero Margaret dijo a Harper's Bazaar que el acuerdo de separación "fue mutuo". El divorcio se firmó en 1984.

En su libro Consequences (1982), Margaret reconoció haber tenido romances con los actores Jack Nicholson y Ryan O'Neal, y con el cantante Lou Rawls, cuando la relación se rompió. Las historias posteriores la relacionaron también con Ron Wood, un famoso traficante de cocaína y varios altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

La propia Margaret reconoció que su relación con el senador Ted Kennedy "fue catastrófica" para su matrimonio. "Aunque Margaret encontró estabilidad al formar una familia, las presiones sociales y políticas desencadenaron una espiral descendente. Tenía la fantasía de huir con Ted Kennedy, algo que sabía que nunca sucedería y que no debería suceder, pero que no podía dejar ir", relató Vanity Fair.

La historia sobre la paternidad del ahora primer ministro canadiense cobró fuerza después de que en 2016, tras la muerte del líder cubano, Justin lo elogiara públicamente como un "revolucionario legendario más grande que la vida".

Dos años después, las hipótesis volvieron a las redes sociales cuando el hijo mayor de Castro, "Fidelito", se suicidó. Varios medios informaron que el hijo del dictador comunista había dejado una carta de despedida en la que se refería a Justin Trudeau como su "medio hermano".

Según el mencionado informe de AP, no hay evidencia de que Margaret Trudeau o su esposo conocieran a Fidel Castro antes de que naciera Justin. La primera visita del entonces primer ministro canadiense a La Habana ocurrió en 1976.

"Los expertos dicen que habría sido imposible que una visita anterior a Cuba pasara desapercibida", señaló AP en 2018. "Los medios cubanos han sido inusualmente abiertos sobre la muerte del hijo mayor de Castro, Fidelito, describiéndola como un suicidio después de una larga depresión. Ni los medios estatales ni los periodistas independientes que cubren la muerte han informado de la existencia de una nota de suicidio".

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca durante la Administración Trump, Stephanie Grisham, también publicó un libro en el que relató que el expresidente una vez conversó con ella sobre un rumor acerca de la madre de Trudeau.

"Una vez, en el Air Force One, estaba sentado con él en su cabina y, por alguna razón —quizás había leído algo o había visto el rostro de Trudeau en la televisión, apareció en la cabeza del presidente", escribió Grisham. Trump le preguntó: "¿Te parece bien que diga esto? La madre de Trudeau se folló a todos los Rolling Stones".