Los documentos de una demanda de divorcio revelaron que Sophie Grégoire, la ex esposa del primer ministro Justin Trudeau, estaría en pareja con un médico argentino desde antes de que se anunciara su sorprendente separación.

Justin Trudeau y su esposa anunciaron el pasado 2 de agosto de 2023 que, tras "muchas conversaciones difíciles", se habían separado legalmente después de 18 años de matrimonio. Sus tres hijos siguen viviendo con el primer ministro en Rideau Cottage, su residencia oficial.

Grégoire Trudeau dijo que Justin y sus hijos siguen siendo "una familia unida con profundo amor y respeto mutuo por todo lo que hemos construido y seguimos construyendo".

Ahora, el periódico canadiense The National Post informó que en el momento del anuncio Sophie Grégoire ya estaba en pareja cirujano pediátrico argentino Marcos Bettolli, que vive y trabaja en Ottawa.

La prensa canadiense se sorprendió por la forma en que el matrimonio Trudeau guardó las apariencias durante tantos meses antes de anunciar que habían firmado "un acuerdo de separación legal" en agosto de 2023, después de 18 años de matrimonio.



Sofía Vergara mostró su mansión de 26 millones de dólares: “Donde vive la felicidad”

La ubicación del nuevo hogar de Sophie Grégoire y el médico no se conoce públicamente, pero ella recientemente publicó videos en Instagram que, según la prensa canadiense, parecen haber sido grabados en el loft de un condominio de New Edinburgh, Ottawa, no lejos de Rideau Hall.

El diario cita una petición de divorcio presentada el 26 de abril de 2023, en la que la ex esposa Bettolli, Ana Remonda, afirmó que él había "vuelto a relacionarse con una persona de alto perfil que atrae una importante atención de los medios y presenta importantes consideraciones de seguridad".

La "persona de alto perfil" no es nombrada en los documentos judiciales, pero The National Post confirmó que la acusación se refiere a Sophie, de 48 años.

Trudeau y su esposa, experiodista de espectáculos, eran amigos de la infancia y se reencontraron en 2003 mientras organizaban un baile benéfico. Pronto comenzaron a salir y se casaron en 2005 en Montreal. Tienen tres hijos: Xavier, de 15 años; Ella Grace, de 14; y Hadrien, de nueve.

El príncipe Guillermo habló por primera vez de los problemas de salud de su familia

Quién es el médico argentino Marcos Bettolli, relacionado a la ex esposa de Justin Trudeau

Nacido en 1975, Marcos Bettolli hizo sus estudios de medicina en la Universidad Católica de la provincia de Córdoba, según según su biografía en el sitio web de la Universidad de Ottawa. Se especializa en cirugía mínimamente invasiva y deformidades de la pared torácica en niños.

Remonda y Bettolli se casaron en Argentina y se mudaron a Canadá en 2004. Actualmente, el médico trabaja en el Hospital Infantil del Este de Ontario y enseña en la facultad de medicina de la Universidad de Ottawa.

El cirujano y Ana Remonda se separaron en enero de 2020 pero vivieron en la misma casa hasta que él se mudó en febrero de 2021, después de 22 años de matrimonio.

Marcos Bettolli hizo sus estudios de medicina en la Universidad Católica de la provincia de Córdoba, según según su biografía en el sitio web de la Universidad de Ottawa.

Los documentos judiciales indican que en abril de 2023 Bettolli se mudó con la "persona de alto perfil" y su exmujer amenazó con regresar a Argentina con sus hijos si se revelaba esta nueva relación.

En su demanda de divorcio, su esposa dijo que la relación de Bettolli con Sophie había dado lugar a problemas de seguridad no especificados "a los que están expuestos los niños mientras están bajo el cuidado de su padre".

Además, solicitó una orden judicial para garantizar la privacidad y protección de sus dos hijos porque el médico no respetó el acuerdo de que los niños no interactuaran con su nueva pareja. "Eso causó malestar y ansiedad", dice el documento.

Sebastián Piñera, empresario y dos veces presidente de Chile

La prensa canadiense se sorprendió por la forma en que el matrimonio Trudeau guardó las apariencias durante tantos meses.

Cuando el 27 de abril Sophie cumplió años, el primer ministro le agradeció a su "mon amour" en una publicación de Instagram que decía "no hay nadie más a quien preferiría tener a mi lado". En mayo, asistieron juntos a varios eventos públicos, incluida la coronación del rey Carlos III en el Reino Unido.

Poco después, en su último aniversario, el primer ministro publicó en internet una foto de la pareja tomados de la mano mientras conducían por una remota carretera canadiense en una casa rodante, con la leyenda: "Cada milla de este viaje juntos es una aventura. Te amo Soph".

ds