Sofía Vergara mostró su mansión de 26 millones de dólares: “Donde vive la felicidad”

Indudablemente, Sofía Vergara se consolidó como una de las actrices más destacadas en la actualidad. Su brillante interpretación en la nueva serie de Netflix, "Griselda", donde encarnó a la temible narcotraficante colombiana, Griselda Blanco, fundadora del Cartel de Medellín, le valió reconocimiento y elogios a nivel internacional. Para este papel, se sometió a una notable transformación física, llevando al público a verla en un rol completamente diferente al de su icónico personaje en "Modern Family", donde dio vida a Gloria Delgado-Pritchett. Sin embargo, ahora es noticia, debido a que la colombiana dejó ver parte de su enorme mansión en Los Angeles.

La trayectoria de Sofía Vergara fue en ascenso durante varios años y actualmente se encuentra en la cúspide de su popularidad. En medio de este exitoso momento profesional, la protagonista de "Dos locas en fuga" abrió las puertas de su impresionante mansión en Los Ángeles, sorprendiendo a todos al mostrar cada rincón del lugar donde reside. A través de un recorrido por su hogar, reveló uno de los aspectos más destacados del mismo.

A medida que el reconocimiento de la actriz crecía a pasos agigantados, su fortuna también aumentaba considerablemente. Según el sitio Celebrity Net Worth, que calcula las ganancias de las celebridades, Sofía Vergara posee una impresionante fortuna de aproximadamente US$180 millones. Entre sus propiedades, destaca una lujosa mansión en Beverly Park, Los Ángeles, California, que será la portada de la revista Architectural Digest en marzo.

"Había un montón de arcos encima de [otros] arcos, todo lleno de columnas. Se sentía como un castillo de Transilvania", explica a la publicación la actriz y productora nacida en Barranquilla, Colombia, de 51 años sobre la propiedad de aproximadamente 17,000 metros cuadrados.

"Pero la distribución era perfecta y amaba que podías admirar el paisaje desde cualquier habitación", asegura. "Aunque no había demasiado jardín del qué hablar, sabía que podía hacerla mía"

Sin embargo, hay un pequeño lugar en particular que capturó por completo el corazón de la estrella colombiana, y no dudó en compartirlo con las cámaras. "Y este es uno de los rincones más especiales de la casa", reveló en el video mientras se dirigía hacia una puerta doble de color verde en el salón principal.

"Es donde reside la verdadera felicidad", afirmó la actriz. Pero, ¿qué se encontraba detrás de esas puertas? "El bar". Sofía había creado un espacio personal para la preparación de bebidas. Todo estaba meticulosamente organizado: había varias botellas de vino, vasos y todo lo necesario para elaborar los mejores cócteles.

En 2020, la colombiana adquirió esta elegante residencia de estilo toscano, la cual fue originalmente construida en 1999 para el exjugador estrella del béisbol Barry Bonds.

Ubicada en dos hectáreas de exuberantes jardines, la propiedad cuenta con una casa para invitados de dos pisos, un cine, una piscina con cabaña y una variedad de comodidades adicionales.

Después del éxito de Sofía Vergara como protagonista y productora ejecutiva de la serie sobre la vida de Griselda Blanco, que se encuentra disponible en Netflix, la colombiana volvió a destacar por su actual patrimonio. En algún momento, fue reconocida como la actriz mejor remunerada del mundo gracias a su participación en la aclamada serie Modern Family, donde interpretó a Gloria Delgado-Pritchett.

A sus 51 años, Vergara lanzó su nueva serie el pasado 25 de enero, generando un gran impacto tanto entre los críticos como la audiencia. En este contexto, el portal Celebrity Net Worth, especializado en calcular las ganancias de celebridades, reveló que la actriz y empresaria cuenta con una fortuna estimada de alrededor de US$180 millones.

Según Rotten Tomatoes, la narrativa sobre la narcotraficante más temida obtuvo un destacado puntaje del 88%, consolidándose como el proyecto mejor evaluado en la carrera de Sofía Vergara hasta la fecha. El desafío actoral para interpretar a Griselda Blanco fue significativo, ya que la actriz utilizó diversas prótesis para transformar su apariencia y se sumergió en una exhaustiva investigación sobre la vida de la infame mujer, fallecida el 3 de septiembre de 2012 en su Colombia natal.

Sofía Vergara un éxito con esencia latina

Sofía Vergara inició su trayectoria en Estados Unidos con una clara visión de sus metas, respaldada por su papel destacado en un comercial de Pepsi. Su futuro prometedor se consolidó al obtener un papel en la serie Modern Family, que debutó en 2009. Previamente, la colombiana participó en programas televisivos como A que no te atreves, junto a Cristina Saralegui, y en Baywatch.

La interpretación de Vergara en Modern Family fue tan impactante que llegó a percibir alrededor de US$325 mil por episodio. En 2015, junto a Kaley Cuoco de The Big Bang Theory, lograron ganancias impresionantes de US$28 millones en un solo año, situándolas como las mujeres más poderosas del momento, según informes de Fortune.

Por otra parte, su papel como jueza en el programa de talentos America's Got Talent también contribuyó significativamente a su cuenta bancaria. Según un informe de Yahoo Finance, Sofía Vergara recibió un salario de US$10 millones en 2020, además de los ingresos derivados de contratos promocionales y de la exitosa línea de jeans que comercializa a través de Walmart. Según Forbes, vendió suficientes unidades como para ser cuatro veces más alta que la Torre Eiffel. Además de su incursión en la moda, la colombiana tiene una línea de perfumes y es propietaria de la línea de muebles Rooms to Go.

En 2020, Vergara figuró en la lista de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo según Forbes, y en 2015 fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo. Entre sus diversos emprendimientos, la actriz colombiana se destaca en la venta de lencería, joyería y es dueña de la agencia de talentos Latin World Entertainment, así como de Raze, una empresa dedicada a los negocios digitales.