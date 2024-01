Dos denuncias de abuso sexual sacuden al cine español a pocos días de los Premios Goya

A días de la próxima ceremonia de los Premios Goya, los cineastas Carlos Vermut y Armando Ravelo se enfrentan a acusaciones de abuso sexual por parte de varias trabajadoras de la industria del cine español.

En primer lugar, se destapó el caso de Vermut, director de películas como "Mantícora" y "Magic Girl". La denuncia, surgida de una investigación del diario El País, abordó hechos ocurridos entre 2014 y 2022, involucrando a una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y otra trabajadora del ámbito cultural.

Las tres denunciantes, que aún no presentaron denuncias, formales, a la policía debido al miedo al estigma social o la pérdida de empleo, alegaron haber sufrido "violencia sexual". Vermut reconoció haber mantenido relaciones sexuales con estas mujeres, pero insistió en que siempre fueron consensuadas.

Armando Ravelo, uno de los acusados.

Esta revelación generó conmoción en la opinión pública española, y diversas organizaciones del sector, productores, cineastas y asociaciones han condenado la violencia sexual y cualquier forma de abuso contra las mujeres. El Gobierno español, a través de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se solidarizó con las víctimas, instando a poner fin a las "violencias machistas".

La Academia de Cine española también expresó su solidaridad y anunció que tomará medidas para abordar los abusos en el sector durante la próxima gala de los Goya, programada para el 10 de febrero.

Carlos Vermut

Paralelamente, el director canario Armando Ravelo enfrenta acusaciones de la actriz Koset Quintana, quien afirma que la incitó a tener relaciones sexuales ofreciéndole pornografía y drogas cuando ella tenía apenas catorce años. Ravelo anunció su retiro del cine y de la vida pública después de reconocer la veracidad de las acusaciones, aunque alega desconocer la edad de la denunciante y sostiene no haber cometido ningún delito. Reconoció su comportamiento como "reprobable" y asumió las consecuencias, optando por retirarse de su carrera y de la vida como la conocía anteriormente.

El posteo de Koset Quintana contra Armando Ravelo

Armando Ravelo, director de cine oriundo de Canarias, enfrenta acusaciones de abuso sexual planteadas por varias artistas. Este nuevo caso surge tras la controversia generada por las declaraciones de tres mujeres que acusan a Carlos Vermut de agresión sexual, reavivando la atención sobre la problemática en el ámbito actoral.

La artista grancanaria, Koset Quintana, compartió en su cuenta de Instagram un relato y capturas de pantalla que detallan las acusaciones contra Ravelo. Quintana señala que el director la incitó a mantener relaciones sexuales y consumir sustancias estupefacientes cuando ella tenía tan solo 14 años. La joven menciona que la revelación de "testimonios ocultos durante tanto tiempo contra Carlos Vermut" la motivó a compartir su propia historia.

Armando Ravelo

"No solo me incitaba a tener sexo con él, sino que me hablaba de drogas y porno", dejaba por escrito Quintana, que además ha apuntado que conoce "testimonios muchísimos más graves" sobre este asunto. "Estamos muy cansadas de que haya tantos hombres en las altas esferas haciendo uso de su poder para violar, acosar y manipular a otras", indicaba.

La publicación ha recibido el apoyo de muchas mujeres que han mostrado su firme oposición a los lamentables hechos que refleja Quintana en estas líneas. Incluso hay algunas que apuntan también a Ravelo: "Sé lo que hay con esta persona. Tristemente, lo descubrí desde que arrasara por dentro. La época más oscura de mi vida se la debo a él".

En tanto, el cineasta tuvo una conversación reciente con la agencia EFE, en la cual rechazó categóricamente cualquier implicación en violencia sexual con Quintana, aunque admite que su comportamiento fue "reprobable".

El director canario también admitió que en ese período "estaba muy subido y se creía impune", provocando daño a múltiples mujeres. Sin embargo, Ravelo insiste en que "muchas personas se han unido ahora al escándalo", señalando que ha dejado "muchos problemas en el camino".

JCCL / ds